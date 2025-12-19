pojačani pritisak

SAD uveo sankcije članovima obitelji i suradnicima venezuelskog predsjednika Madura

V. B./Hina

19.12.2025 u 22:55

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ
Sjedinjene Države u petak su uvele sankcije članovima obitelji i suradnicima Nicolasa Madura i njegove supruge, dok Washington pojačava pritisak na venezuelskog predsjednika

Američko ministarstvo financija izvijestilo je da je uvelo sankcije za sedmero osoba za koje tvrdi da su povezane s Madurom i njegovom suprugom.

Ministar financija Scott Bessent optužio ih je za "podupiranje odmetnute narko-države Nicolasa Madura". "Nećemo dopustiti Venezueli da nastavi preplavljivati ​​našu naciju smrtonosnim drogama", rekao je Bessent.

"Maduro i njegovi supočinitelji kriminalci prijete miru i stabilnosti naše hemisfere. Trumpova administracija nastavit će ciljati mreže koje podupiru njegovu nelegitimnu diktaturu", kazao je.

Venezuelsko ministarstvo informiranja nije odmah odgovorilo Reutersu na zahtjev za komentar situaciju.

Maduro i njegova vlada žestoko negiraju povezanost s kriminalom te tvrde da Sjedinjene Države pokušavaju svrgnuti Madura s vlasti da bi preuzele kontrolu nad golemim rezervama venezuelske nafte.

Posljednjih mjeseci administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačava pritisak na Madura te kontinuirano provodi gomilanje znatnih vojnih snaga na jugu Kariba.

Izvedeni su i napadi u regiji na plovila za koja se sumnjalo da prevoze drogu, zaplijenjen je i sankcioniran tanker s naftom blizu venezuelske obale te je proglašena "blokada" svih sankcioniranih tankera s naftom koji ulaze i izlaze iz Venezuele.

Trump je više puta istaknuo da će uskoro pribjeći udarima na Venezuelu.

