Ruski avioni ponovno provociraju: Prešli su granicu sigurnosne zone

Platforma se nalazi unutar poljskog isključivog gospodarskog pojasa u Baltičkom moru , oko 70 kilometara sjeverno od mjesta Jastarnia, nedaleko Gdanjska. Granična straža je obavijestila poljsku vojsku o incidentu, no nema informacija o dizanju poljskih borbenih aviona.

"Dva ruska borbena aviona izvela su niski prelet iznad platforme Petrobaltic u Baltičkom moru . Prijeđene su granice sigurnosne zone", napisala je poljska granična straža na X-u.

Estonija je ranije objavila da su tri ruska vojna aviona MiG-31 u petak ušla u njezin zračni prostor na 12 minuta u " neviđeno drskom" upadu, u ozračju rastućih napetosti na istočnom krilu NATO-a.

Ta je baltička zemlja odlučila zatražiti konzultacije NATO-a prema članku 4. jer su ruski borbeni avioni prekršili njen zračni prostor, napisala je u petak na X-u premijerka Kristen Michal.

Poljska je prošlog tjedna također zatražila od NATO-a da aktivira članak 4. Atlantskog ugovora, koji predviđa konzultacije između saveznika u slučaju prijetnje jednoj od njezinih članica.

Prošli tjedan Poljska je oborila dronove za koje sumnja da su ruski u svom zračnom prostoru, uz podršku zrakoplova saveznika u NATO-u, što je bio prvi put da je članica zapadnog vojnog saveza ispalila pucnjeve tijekom ruskog rata u Ukrajini.