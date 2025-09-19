upad u estonski prostor

Ministarstvo: Ova ruska provokacija ozbiljna je prijetnja

19.09.2025 u 22:57

Izvor: EPA
Hrvatska snažno osuđuje ulijetanje ruskih zrakoplova u estonski zračni prostor i takvu rusku provokaciju smatra ozbiljnom prijetnjom, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u petak navečer

'Izražavamo punu podršku i solidarnost s Estonijom te zajedno s našim saveznicima ostajemo čvrsto predani očuvanju naše zajedničke europske i euroatlantske sigurnosti', poručilo je hrvatsko ministarstvo.

Estonija je u petak priopćila da su tri borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i tamo ostala 12 minuta.

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO-ovi zrakoplovi.

NATO i Europska unija osudili su u petak upad ruskih borbenih zrakoplova u Estoniju i izrazili solidarnost s tom baltičkom zemljom.

'Ruski zrakoplovi danas su povrijedili estonski zrači prostor. NATO je odmah odgovorio i presreo ruske zrakoplove', objavila je glasnogovornica NATO-a na X-u.

'Ovo je još jedan primjer nepromišljenog ruskog ponašanja i NATO-ove sposobnosti reagiranja', dodaje glasnogovornica.

'Današnja povreda estonskog zračnog prostora od ruskih vojnih zrakoplova iznimno je opasna provokacija', istaknula je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

