Ministarstvo: Ova ruska provokacija ozbiljna je prijetnja

Estonija je u petak priopćila da su tri borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i tamo ostala 12 minuta.

'Izražavamo punu podršku i solidarnost s Estonijom te zajedno s našim saveznicima ostajemo čvrsto predani očuvanju naše zajedničke europske i euroatlantske sigurnosti', poručilo je hrvatsko ministarstvo .

'odmah smo odgovorili'

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO-ovi zrakoplovi.

NATO i Europska unija osudili su u petak upad ruskih borbenih zrakoplova u Estoniju i izrazili solidarnost s tom baltičkom zemljom.

'Ruski zrakoplovi danas su povrijedili estonski zrači prostor. NATO je odmah odgovorio i presreo ruske zrakoplove', objavila je glasnogovornica NATO-a na X-u.

'Ovo je još jedan primjer nepromišljenog ruskog ponašanja i NATO-ove sposobnosti reagiranja', dodaje glasnogovornica.

'Današnja povreda estonskog zračnog prostora od ruskih vojnih zrakoplova iznimno je opasna provokacija', istaknula je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.