Rusija probija ukrajinski obrambeni pojas: Vode se žestoke borbe za ključni 'grad tvrđavu'

Kako piše Al Jazeera , Kostjantinivka ima veliku stratešku važnost jer predstavlja južni ulaz u obrambenu liniju koja štiti gradove Slovjansk i Kramatorsk. Pad grada otvorio bi Rusiji put prema ostatku Donbasa.

Ruske snage već tjednima pojačavaju pritisak na Kostjantinivku, prvi grad u ukrajinskom obrambenom pojasu poznatom kao 'gradovi tvrđave' u Donjeckoj oblasti. Prema ukrajinskim vojnim izvorima, manje ruske skupine uspjele su se infiltrirati u dijelove grada, dok se vode intenzivne borbe za kontrolu nad ključnim položajima.

Lokalni ukrajinski zapovjednik upozorio je da Rusi ulaze u sela Moločarka i Iževka sjeverno od grada, te bi se njegove jedinice mogle naći okružene 'za mjesec ili dva' osim ako ne stigne pojačanje ili se ne promijeni taktika suzbijanja.

I dok je prije samo tri tjedna, Institut za proučavanje rata, think tank sa sjedištem u Washingtonu, procijenio je da su ruske snage prisutne u samo 37 posto Kostjantinivke, uglavnom u obliku 'infiltracija', njihova najnovija procjena sugerira da se ruska prisutnost proširila na veći dio grada.

Rusi sporo napreduju

Iako Rusija posljednjih mjeseci ostvaruje spore teritorijalne dobitke, njezina ofenziva i dalje napreduje zahvaljujući brojčanoj nadmoći. A čini se da Rusija sada ulaže napore kako bi ponovno preuzela ofenzivu.

Tvrde da su u sjevernim regijama Harkiv i Sumji uništili 10 ukrajinskih kontrolnih centara za bespilotne letjelice (UAV) i pri tome ubili 70 ljudi. Samo nekoliko dana kasnije, objavili su kako su, kopirajući ukrajinsku taktiku korištenja dronova za ometanje isporuke streljiva, 'razbili branitelje' Novoj Siču, Mogrici i Maloj Slobodki u Sumiji te Jurčenkovu u Harkivu.

S druge strane, ukrajinske snage nastavljaju nanositi ozbiljne gubitke ruskoj logistici, osobito napadima na skladišta goriva, prometne pravce i infrastrukturu na okupiranom Krimu, čime pokušavaju usporiti rusko napredovanje.

Borbe su dodatno obilježene intenzivnom uporabom dronova, koji otežavaju opskrbu, evakuaciju ranjenika i kretanje vojnika na obje strane.

Jesenska ofenziva?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako, prema obavještajnim podacima, Rusija priprema 'proširenu mobilizaciju' ne bi li aktivirala dodatnih 300 do 500 tisuća vojnika. Nije isključeno da među njima budu i neki od sjevernokorejskih vojnika koje je Rusija već ranije koristila u Ukrajini.

Istovremeno i Ukrajina treba 'novu krv', ali se okreće stranim vojnicima. Već je razvila plan privlačenja stranih boraca izdašnim financijskim paketima.

Sada već bivši ministar obrane Mihail Fedorov istaknuo je kako bi čak 50 posto vojnika na prvoj crti uskoro mogli biti stranci.

Analitičari procjenjuju da bi bitka za Kostjantinivku mogla biti dugotrajna i iscrpljujuća, bez obzira na to tko na kraju preuzme kontrolu nad gradom, ističe Al Jazeera.