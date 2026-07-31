Dinamo i Slaven Belupo otvaraju novu sezonu SHNL-a. Čekamo sastave

DINAMO:
SLAVEN BELUPO:
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Gledali smo utakmicu protiv Thuna i ona nam je malo pomogla u slaganju taktike. Sigurno ćemo neke stvari uzeti, vidjeti kako ih napasti, kako se braniti, otkrio je trener Slaven Belupa Mario Gregurina uoči gostovanja na Maksimiru
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Vraća nam se Stojković, jedva ga čekam, a logično je da ćemo rotirati momčad. Sad mi je to lakše nego lani, poznajem igrače, zajedno smo godinu dana i znam tko što može. Svi koji su u kadru će dobiti priliku, rekao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević pa istaknuo: Cilj je uvijek isti, osvojiti naslov, to je naša ambicija. Volio bih i da imamo koji bod više nego prošle sezone, da zabijemo koji gol više i primimo koji manje, da nam se ne ponavljaju rupe koje smo imali u prve dvije utakmice ove sezone"
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Glavni sudac večerašnje utakmice Dinama i Slaven Belupa je Antonio Melnjak (Rijeka), pomoćnici su mu Ivan Mihalj (Velika Gorica) i Kruno Šarić (Županja). VAR sudac je Dario Bel (Osijek), a AVAR Goran Pataki (Đakovo). Utakmica počinje u 20 sati (MAXSport, MAXtv)