od 20 sati

Dinamo i Slaven Belupo otvaraju novu sezonu SHNL-a. Čekamo sastave

Dion Drena Beljo NK Dinamo NK Slaven Belupo

Izvor: Pixsell  /  Autor: Igor Soban/PIXSELL
Dinamo
0:0
Slaven Belupo
  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 31.07.2026 17:36
  • Objavljeno 31.07.2026 u 17:25
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Večeras i službeno starta nova sezona SuperSport HNL-a! Čast da prvi istrče na teren imaju nogometaši Dinama i Slaven Belupa koji će od 20 sati (MAXSport, MAXtv) odigrati prvu utakmicu 1. kola. Susret pratite na tportalu

DINAMO:

SLAVEN BELUPO:

  • Gledali smo utakmicu protiv Thuna i ona nam je malo pomogla u slaganju taktike. Sigurno ćemo neke stvari uzeti, vidjeti kako ih napasti, kako se braniti, otkrio je trener Slaven Belupa Mario Gregurina uoči gostovanja na Maksimiru

    Gledali smo utakmicu protiv Thuna i ona nam je malo pomogla u slaganju taktike. Sigurno ćemo neke stvari uzeti, vidjeti kako ih napasti, kako se braniti, otkrio je trener Slaven Belupa Mario Gregurina uoči gostovanja na Maksimiru

  • Vraća nam se Stojković, jedva ga čekam, a logično je da ćemo rotirati momčad. Sad mi je to lakše nego lani, poznajem igrače, zajedno smo godinu dana i znam tko što može. Svi koji su u kadru će dobiti priliku, rekao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević pa istaknuo: Cilj je uvijek isti, osvojiti naslov, to je naša ambicija. Volio bih i da imamo koji bod više nego prošle sezone, da zabijemo koji gol više i primimo koji manje, da nam se ne ponavljaju rupe koje smo imali u prve dvije utakmice ove sezone"

    Vraća nam se Stojković, jedva ga čekam, a logično je da ćemo rotirati momčad. Sad mi je to lakše nego lani, poznajem igrače, zajedno smo godinu dana i znam tko što može. Svi koji su u kadru će dobiti priliku, rekao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević pa istaknuo: Cilj je uvijek isti, osvojiti naslov, to je naša ambicija. Volio bih i da imamo koji bod više nego prošle sezone, da zabijemo koji gol više i primimo koji manje, da nam se ne ponavljaju rupe koje smo imali u prve dvije utakmice ove sezone"

  • Glavni sudac večerašnje utakmice Dinama i Slaven Belupa je Antonio Melnjak (Rijeka), pomoćnici su mu Ivan Mihalj (Velika Gorica) i Kruno Šarić (Županja). VAR sudac je Dario Bel (Osijek), a AVAR Goran Pataki (Đakovo). Utakmica počinje u 20 sati (MAXSport, MAXtv)

    Glavni sudac večerašnje utakmice Dinama i Slaven Belupa je Antonio Melnjak (Rijeka), pomoćnici su mu Ivan Mihalj (Velika Gorica) i Kruno Šarić (Županja). VAR sudac je Dario Bel (Osijek), a AVAR Goran Pataki (Đakovo). Utakmica počinje u 20 sati (MAXSport, MAXtv)

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