Dinamo i Slaven Belupo otvaraju novu sezonu SHNL-a. Čekamo sastave

Vraća nam se Stojković, jedva ga čekam, a logično je da ćemo rotirati momčad. Sad mi je to lakše nego lani, poznajem igrače, zajedno smo godinu dana i znam tko što može. Svi koji su u kadru će dobiti priliku, rekao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević pa istaknuo: Cilj je uvijek isti, osvojiti naslov, to je naša ambicija. Volio bih i da imamo koji bod više nego prošle sezone, da zabijemo koji gol više i primimo koji manje, da nam se ne ponavljaju rupe koje smo imali u prve dvije utakmice ove sezone"