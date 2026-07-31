Kriza u Ceuti: Gotovo svi migranti napustili grad, europski dužnosnici raspravljaju što dalje

Od 50 tisuća ilegalnih migranata koji su ušli u Ceutu iz Maroka, prema službenim podacima španjolskih vlasti, njih 48 300 odlučilo se vratiti u Maroko, objavilo je španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova
Što je s preostalih 1700 ili više, još nije poznato.
Španjolski premijer Pedro Sánchez odgovorio je zemljama koje su pozvale na zatvaranje Schengenskog prostora sa Španjolskom zbog situacije u Ceuti.
'Solidarnost i empatija su neobavezni. Poštovanje europskih ugovora i činjenica nije', napisao je Sánchez u objavi na X-u, u kojoj je također ustvrdio da 'ovo nije vrijeme za podjele', već za 'nastavak izgradnje snažne i ujedinjene EU'. Među zemljama koje su pozvale na ovu mjeru bile su Švedska, Finska, Danska i Italija, koja je suspendirala Schengenski sporazum sa Španjolskom.
U svojoj izjavi, premijer se osvrnuo na broj nezakonitih ulazaka između 2021. i 2026. godine, koje je prikupio Frontex. Ovi podaci Europske agencije za graničnu i obalnu stražu, odgovorne za podršku zemljama EU-a i schengenskog prostora u upravljanju vanjskim granicama EU-a, pokazuju da je 478.600 ušlo preko Italije, 340.600 preko Zapadnog Balkana, 259.800 preko Grčke i 234.760 preko Španjolske.
Italija ostaje pri odluci o suspenziji Schengena
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani na platformi X, branio je privremenu suspenziju Schengenskog sporazuma sa Španjolskom.
'Migracijska kriza u Ceuti podsjeća nas da je upravljanje granicama Unije zajednička odgovornost', rekao je Tajani, koji se založio za jačanje suradnje između zemalja EU-a kako bi se spriječio ulazak 'nekontroliranih' migracijskih tokova i riješili povezani rizici, uključujući terorističku prijetnju.
Talijanska odluka znači da će putnici koji dolaze iz Španjolske u Italiju u zračnim i morskim lukama biti nasumično provjeravani. Provjere će se, dodaju, odnositi samo na građane izvan EU.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni odluku o suspenziji Schengena branila je navodeći zabrinutost za 'nacionalnu sigurnost', nakon dolaska tisuća migranata u Ceutu.
'Ovo je izvanredna mjera, donesena radi zaštite nacionalne sigurnosti i sprječavanja potencijalnih posljedica za našu zemlju. Mjera će ostati na snazi samo onoliko dugo koliko je potrebno, s posebnom pažnjom posvećenom ograničavanju bilo kakvog utjecaja na ljetni turizam', stoji u objavi na X-u. Dodala je da je Italija 'spremna podržati svaku europsku inicijativu za potporu španjolskim institucijama koja je potrebna za vraćanje pune kontrole nad vanjskim granicama Europske unije i za odlučno rješavanje trenutne situacije.'
I Francuska pojačava kontrolu
Iako nisu poduzeli drastične mjere poput Italije, u Francuskoj su također zabrinuti zbog krize u Ceuti.
Francuski ministar unutarnjih poslova, Laurent Nuñez, najavio je da će Francuska povećati broj policajaca na granici sa Španjolskom.
'Kao odgovor na situaciju u Ceuti i u skladu sa zahtjevom predsjednika Republike (Emmanuela Macrona), započelo je raspoređivanje pojačanja na španjolskoj granici', istaknuo je.
Integritet Schengena je 'apsolutno zajamčen'
Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares izjavio je da su se 'gotovo svi' koji su ušli u Ceutu već vratili u Maroko te je naglasio da je integritet schengenskog prostora 'apsolutno zajamčen'.
Albares je podsjetio sve da nije moguće putovati iz Ceute i Melille u Španjolsku bez policijske provjere identiteta te je pozvao na prekid 'namjerne zbrke' u vezi s upravljanjem granicama i njegovim utjecajem na europski prostor slobodnog kretanja.
Sokol: EU je predugo bila tolerantna prema ilegalnoj imigraciji
Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol smatra da su Europska unija i njezine članice predugo bile tolerantne prema ilegalnoj imigraciji iz trećih zemalja. U izjavi za RTL Danas istaknuo je kako je to dovelo do sigurnosnih i socijalnih problema. Naglasio je kako se sad europska politika mijenja.
'Naša je pozicija jasna. Oni koji pomažu ilegalnim migracijama trebaju biti najteže sankcionirani, a svi koji su ilegalno ušli na teritorij Europske unije moraju biti deportirani', poručio je Sokol.
Sastanci u Bruxellesu
Veleposlanici zemalja Europske unije pozvani su na izvanredni sastanak u ponedjeljak kako bi se pozabavili migracijskom krizom u Ceuti. Sastanak će poslužiti za 'procjenu razvoja situacije i olakšavanje koordinacije', objasnio je irski glasnogovornik, čija zemlja ovog semestra predsjedava Vijećem EU.
Irska je također sazvala sastanak sutra, u subotu, u okviru mehanizma Integriranog političkog odgovora na krizu (ICPR), alata EU-a koji je u prošlosti aktiviran za rješavanje migracijskih kriza. Ovaj sastanak 'pružit će stručnjacima iz država članica priliku da razgovaraju o kretanjima prema Ceuti u posljednja dva dana, broju ljudi koji su se danas vratili u Maroko, podršci koju EU pruža Španjolskoj u upravljanju ovom situacijom i diplomatskim naporima koji su u tijeku s Marokom', objasnio je glasnogovornik.