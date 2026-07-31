Kriza u Ceuti: Gotovo svi migranti napustili grad, europski dužnosnici raspravljaju što dalje

Od 50 tisuća ilegalnih migranata koji su ušli u Ceutu iz Maroka, prema službenim podacima španjolskih vlasti, njih 48 300 odlučilo se vratiti u Maroko, objavilo je španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova

Što je s preostalih 1700 ili više, još nije poznato. Španjolski premijer Pedro Sánchez odgovorio je zemljama koje su pozvale na zatvaranje Schengenskog prostora sa Španjolskom zbog situacije u Ceuti. 'Solidarnost i empatija su neobavezni. Poštovanje europskih ugovora i činjenica nije', napisao je Sánchez u objavi na X-u, u kojoj je također ustvrdio da 'ovo nije vrijeme za podjele', već za 'nastavak izgradnje snažne i ujedinjene EU'. Među zemljama koje su pozvale na ovu mjeru bile su Švedska, Finska, Danska i Italija, koja je suspendirala Schengenski sporazum sa Španjolskom.

U svojoj izjavi, premijer se osvrnuo na broj nezakonitih ulazaka između 2021. i 2026. godine, koje je prikupio Frontex. Ovi podaci Europske agencije za graničnu i obalnu stražu, odgovorne za podršku zemljama EU-a i schengenskog prostora u upravljanju vanjskim granicama EU-a, pokazuju da je 478.600 ušlo preko Italije, 340.600 preko Zapadnog Balkana, 259.800 preko Grčke i 234.760 preko Španjolske. Italija ostaje pri odluci o suspenziji Schengena Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani na platformi X, branio je privremenu suspenziju Schengenskog sporazuma sa Španjolskom. 'Migracijska kriza u Ceuti podsjeća nas da je upravljanje granicama Unije zajednička odgovornost', rekao je Tajani, koji se založio za jačanje suradnje između zemalja EU-a kako bi se spriječio ulazak 'nekontroliranih' migracijskih tokova i riješili povezani rizici, uključujući terorističku prijetnju. Talijanska odluka znači da će putnici koji dolaze iz Španjolske u Italiju u zračnim i morskim lukama biti nasumično provjeravani. Provjere će se, dodaju, odnositi samo na građane izvan EU. Talijanska premijerka Giorgia Meloni odluku o suspenziji Schengena branila je navodeći zabrinutost za 'nacionalnu sigurnost', nakon dolaska tisuća migranata u Ceutu. 'Ovo je izvanredna mjera, donesena radi zaštite nacionalne sigurnosti i sprječavanja potencijalnih posljedica za našu zemlju. Mjera će ostati na snazi ​​samo onoliko dugo koliko je potrebno, s posebnom pažnjom posvećenom ograničavanju bilo kakvog utjecaja na ljetni turizam', stoji u objavi na X-u. Dodala je da je Italija 'spremna podržati svaku europsku inicijativu za potporu španjolskim institucijama koja je potrebna za vraćanje pune kontrole nad vanjskim granicama Europske unije i za odlučno rješavanje trenutne situacije.'