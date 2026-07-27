Ukrajina nastavlja pritiskati: Gađaju energetske objekte duboko u ruskom teritoriju

Ukrajina nastavlja s napadima dronovima na ruska naftna postrojenja, objavio je na Facebooku ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski
Zelenski je objavio da su ukrajinske snage napale izvozni terminal u zapadnoj Rostovskoj oblasti, oko 250 kilometara udaljen od linije fronta, kao i naftna postrojenja u Jaroslavskoj i Udmurtskoj oblasti koje su 1300 kilometara od granice s Ukrajinom.
Time je Ukrajina još jednom potvrdila svoj cilj, da gađa izvozne i energetske objekte duboko u ruskom teritoriju, prenosi Euronews.
Ruski dužnosnici potvrdili su napade te istaknuli kako je u Rostovu ubijeno pet osoba, zapaljene su stambena zgrada i skladišta. Regionalne vlasti u Belgorodskoj regiji, koja graniči s Ukrajinom, objavile su kako su ukrajinski dronovi ozlijedili 12 ljudi i zapalili stambenu zgradu.
Podsjetimo, Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala svoje napade na Rusiju, kako bi Moskvu prisilila da sjedne za pregovarački stol.
Iako Kijev gađa mete duboko u ruskom teritoriju, cilj su mu najčešće energetska infrastruktura, što veoma rijetko rezultira ljudskim žrtvama. Stalni napadi doveli su do značajnih nestanaka struje, nestašice goriva i poremetili svakodnevni život Rusa.
Tako su, prema riječima zapovjednika ukrajinskih snaga za bespilotne sustave, Roberta Brovdija, ukrajinski dronovi u protekla tri dana napali 14 energetskih objekata na Krimu.
S druge strane, u ruskim napadima sa 147 dronova dugog dometa diljem Ukrajine, ubijeno je najmanje devet ljudi. Ukrajinske vlasti objavile su kako su presrele ili omele 123 drona, dok je 21 dron nanio štetu na sedam lokacija, javlja Euronews.