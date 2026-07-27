Ukrajina nastavlja pritiskati: Gađaju energetske objekte duboko u ruskom teritoriju

Zelenski je objavio da su ukrajinske snage napale izvozni terminal u zapadnoj Rostovskoj oblasti, oko 250 kilometara udaljen od linije fronta, kao i naftna postrojenja u Jaroslavskoj i Udmurtskoj oblasti koje su 1300 kilometara od granice s Ukrajinom.

Time je Ukrajina još jednom potvrdila svoj cilj, da gađa izvozne i energetske objekte duboko u ruskom teritoriju, prenosi Euronews.

Ruski dužnosnici potvrdili su napade te istaknuli kako je u Rostovu ubijeno pet osoba, zapaljene su stambena zgrada i skladišta. Regionalne vlasti u Belgorodskoj regiji, koja graniči s Ukrajinom, objavile su kako su ukrajinski dronovi ozlijedili 12 ljudi i zapalili stambenu zgradu.