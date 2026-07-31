Stiže novi udar afričke vrućine: Meteorolog otkrio zašto će ovaj toplinski val biti drukčiji

U petak ćemo od jutra imati obilje sunca i vedrine. Vjetar će često potpuno izostajati, tek će ponegdje duž obale, uglavnom pod Velebitom biti slabog burina. U unutrašnjosti još nakon koliko toliko ugodne noći, koja će na Jadranu ponegdje pak biti tropski topla

U prostranom smo polju vedrine, tj. anticiklone u kojoj nam pristiže vruć zrak s područja sjeverne Afrike što će osigurati porast temperatura do nedjelje. No, vrućina neće posustajati ni idućeg tjedna jer će se poremećaji zadržavati zapadnije i sjevernije od Alpa, prognozira meteorolog Dorian Ribarić za RTL. Izražen će tako biti ovaj toplinski val. No, vrućina će barem malo lakše podnositi od prošlih valova ovog ljeta, jer će izostati sredinom dana izraženi osjećaj sparine.

'Zrak koji stiže u naše krajeve ipak je razmjerno suh, ali svakako računajte na iznimno visoke temperature', ističe meteorolog. Upaljeni meteoalarmi Danas je zbog opasne vrućine upaljen crveni meteoalarm za rječku i dubrovačku regiju, žuto upozorenje na snazi je u osječkoj regiji, dok je ostatak Hrvatske 'u narančastome'. Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje potpuno sunčano. Vjetar slab, povremeno samo u Međimurju slab do umjeren jugoistočni. Temperatura još malo viša, bit će to vrlo vruće, između 35 i 37 Celzija.