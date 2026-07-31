VIDEO Veliki noćni napad: Ukrajinci su udarili tamo gdje Ruse najviše boli

Ukrajina je dronovima ponovno napala skladišta Wildberriesa i rafinerije u nastojanju da spriječi financiranje rata i onemogući opskrbu ruske vojske

Ukrajinski tijekom noći navodno su pogodili distribucijski centar najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries te dvije rafinerije nafte u Volgogradskoj oblasti i Krasnodarskom kraju, piše Kyiv Independent. Ruske vlasti potvrdile su da je Volgogradska oblast bila meta velikog napada te izvijestile kako je ozlijeđeno petero ljudi, no nisu otkrile koji su objekti pogođeni. Ukrajinska strana zasad se nije službeno očitovala o napadu. Neovisni kanal Exilenova objavio je da je među pogođenim ciljevima distribucijski centar Wildberriesa u Volgogradu, logistički kompleks površine oko 44.000 četvornih metara koji opslužuje širu regiju. Te navode zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi,.

Navodno pogođena jedna od najvećih ruskih rafinerija Prema istom izvoru, meta napada bila je i rafinerija Lukoil-Volgogradneftepererabotka, jedna od najvećih rafinerija u Rusiji. U tom se postrojenju proizvode benzin, dizelsko i avionsko gorivo te drugi naftni derivati. Za sada nije poznato kolika je šteta nastala niti je li napad utjecao na rad rafinerije.

Not just the Wildberries distribution center in Volgograd. As of this morning, the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery is also still burning. pic.twitter.com/lyeE7SUHLh — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 31, 2026

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov rekao je da su nakon napada izbili požari u jednom industrijskom postrojenju i skladišnom kompleksu, pritom ne otkrivši o kojim se lokacijama radi.

🔥Wildberries is on fire after a drone attack in Volgograd, RF, Supernova informed



💪🇺🇦♥️♥️♥️ pic.twitter.com/YFdDanMCvu — Гакрукс (@Gakruks1) July 31, 2026

Požar je tijekom noći prijavljen i u rafineriji u crnomorskom gradu Tuapseu, u ruskom Krasnodarskom kraju. Nije odmah bilo jasno što ga je izazvalo, no poznato je da je ta rafinerija proteklih mjeseci nekoliko puta bila metom ukrajinskih napada. Kako je naveo bivši savjetnik ukrajinskog ministra vanjskih poslova, Anton Geraščenko, osim napada u Volgogradu i Tuapseu, Ukrajinci su noćas gađali rafinerije i skladišta Wildberriesa u Kaspijsku, Kazanu, Zelenodolsku i Nižnjekamsku.

Drone attack on Russia: oil refineries and Wildberries warehouses are on fire.



▪️ In Volgograd, the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery and a Wildberries logistics center are burning.



▪️ In Kaspiysk, Dagestan, residents report drone attacks and explosions in the port… pic.twitter.com/lsm2ghOt2f — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2026