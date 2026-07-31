čeka nas paklena jesen

Šef UN-a upozorava: Planet gori, El Niño će dodatno pogoršati toplinske valove

M.Či./Hina

31.07.2026 u 22:31

El Nino
El Nino Izvor: Profimedia / Autor: G. JACOBS, STENNIS SPACE CENTER/GEOSPHERE PROJECT / Sciencephoto / Profimedia
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Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog razvoja vremenskog fenomena El Nina

"El Nino nije više samo pred našim vratima - već je ušao u kuću i pojačava grijanje. A ovo je tek zagrijavanje. El Nino jača i dolijeva ulje na vatru planeta koji već gori pod kupolama ekstremnih vrućina, apokaliptičnim šumskim požarima i rekordno toplim morima", rekao je Guterres u petak u New Yorku.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) je priopćila da će El Nino, u kombinaciji s već povišenim temperaturama oceana i drugim klimatskim pojavama u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce u drugoj polovici godine. Očekuje se da će anomalije dosegnuti vrhunac u studenome, priopćio je WMO.

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"Ako ne djelujemo kako bismo zaštitili ljude i uklonili temeljni uzrok ove krize, opasnosti će postati još smrtonosnije. Zagrijavanje je završilo. Ne možemo si priuštiti čekanje glavnog događaja", rekao je Guterres. Također je kritizirao djelomičnu šutnju o temeljnim uzrocima krize.

"Fosilna goriva raspiruju ovu krizu. Širenje njihove uporabe mora prestati. Više ugljena, nafte i plina vodit će prema još opasnijoj budućnosti", rekao je.

El Nino prirodna je klimatska pojava koja se javlja svake dvije do sedam godina. Obuhvaća zagrijavanje površinskih temperatura u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana uz ekvator, pri čemu mijenja obrasce vjetrova i oceanskih struja. Njegovi izravni učinci u Europi su umjereni, ali postaju izraženiji južnije.

Prema najnovijim klimatskim modelima, El Nino će 2026. godine s vrlo velikom vjerojatnošću donijeti temperature više od prosjeka na gotovo svim kontinentima, priopćio je WMO.

Količina oborina iznad prosjeka očekuje se na području šireg Roga Afrike, u dijelovima središnje Azije, južne Europe, zapadne Sjeverne Amerike i jugoistočne Južne Amerike.

Nasuprot tomu, sušniji uvjeti od prosjeka prognoziraju se za Indijski potkontinent, južnu i istočnu Australiju, južni dio Srednje Amerike i dijelove Kariba, sjeverozapad Južne Amerike te sjever Europe.

WMO planira objaviti sljedeću procjenu jačine El Nina početkom rujna.

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