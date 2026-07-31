Potres magnitude 4,7 zatresao područje Napulja

Potres, zabilježen u 19:46 sati (17:46 GMT), imao je epicentar na području Campi Flegrei, zapadno od Napulja, na dubini od oko 3 kilometra, objavio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju.

Talijanska vatrogasna služba izvijestila je o manjoj šteti na zgradama u Napulju i okolici, no dodala je da njihove ekipe nisu zaprimile hitne pozive za pomoć ili spašavanje stanovnika. Lokalni željeznički i podzemni promet obustavljeni su iz mjera predostrožnosti, naveli su lokalni dužnosnici, prenosi Reuters.

Talijanski mediji izvijestili su da je riječ o jednom od najjačih potresa ikad zabilježenih na tom području, pri čemu su stanovnici nekih četvrti istrčali na ulice čim je podrhtavanje počelo.