Campi Flegrei

Potres magnitude 4,7 zatresao područje Napulja

Bi. S.

31.07.2026 u 21:56

Potres
Potres Izvor: Profimedia / Autor: Stu Gray / Alamy / Profimedia
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Potres magnitude 4,7 pogodio je u petak područje Campi Flegrei, nedaleko od Napulja na jugu Italije, uzrokujući nestanak struje, poremećaje u željezničkom i podzemnom prometu te oštećenja na pojedinim zgradama, izvijestile su vlasti

Potres, zabilježen u 19:46 sati (17:46 GMT), imao je epicentar na području Campi Flegrei, zapadno od Napulja, na dubini od oko 3 kilometra, objavio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju.

Talijanska vatrogasna služba izvijestila je o manjoj šteti na zgradama u Napulju i okolici, no dodala je da njihove ekipe nisu zaprimile hitne pozive za pomoć ili spašavanje stanovnika. Lokalni željeznički i podzemni promet obustavljeni su iz mjera predostrožnosti, naveli su lokalni dužnosnici, prenosi Reuters.

Talijanski mediji izvijestili su da je riječ o jednom od najjačih potresa ikad zabilježenih na tom području, pri čemu su stanovnici nekih četvrti istrčali na ulice čim je podrhtavanje počelo.

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