Bugarin kamion na A1 vozio u suprotnom smjeru, skrivio nesreću i nastavio vožnju

Jutros, 31. srpnja, oko 8.30 sati Policijska uprava zagrebačka zaprimila je nekoliko dojava da se na autocesti A1, smjer jug, između Zdenčine i Demerja, teretni automobil bugarskih nacionalnih registarskih oznaka kreće u suprotnom smjeru.

Po zaprimljenoj informaciji, policijski službenici nadležne postaje prometne policije žurno su započeli s postupanjem, a prema dosad prikupljenom utvrđeno je kako je 40-godišnji državljanin Bugarske upravljao teretnim automobilom bugarskih nacionalnih registarskih autocestom A1 u smjeru sjevera.