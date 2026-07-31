Bugarin kamion na A1 vozio u suprotnom smjeru, skrivio nesreću i nastavio vožnju

Nakon pružanja liječnička pomoći nad vozačem će biti provedeno kriminalističko istraživanje, dok je mjestu događaja obavljen očevid
Jutros, 31. srpnja, oko 8.30 sati Policijska uprava zagrebačka zaprimila je nekoliko dojava da se na autocesti A1, smjer jug, između Zdenčine i Demerja, teretni automobil bugarskih nacionalnih registarskih oznaka kreće u suprotnom smjeru.
Po zaprimljenoj informaciji, policijski službenici nadležne postaje prometne policije žurno su započeli s postupanjem, a prema dosad prikupljenom utvrđeno je kako je 40-godišnji državljanin Bugarske upravljao teretnim automobilom bugarskih nacionalnih registarskih autocestom A1 u smjeru sjevera.
Dolaskom do naplatnih postaja Demerje, neposredno prije naplatnih mjesta, polukružno se okrenuo i nastavio vožnju autocestom u smjeru juga, krećući se kolničkim trakom namijenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smjera. Nekoliko stotina metara od naplatne postaje Demerje, vozač je skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom nakon čega se nije zaustavio već je nastavio vožnju do prometnog Čvora Zdenčina gdje su ga zaustavili ophodari Hrvatskih cesta, a neposredno nakon toga se u postupanje uključili policijski službenici.
Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja vozač je zatražio liječničku pomoć te mu je ona pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Nakon pružanja liječnička pomoći nad vozačem će biti provedeno kriminalističko istraživanje, dok je mjestu događaja obavljen očevid.