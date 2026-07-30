bez žrtava

Rusija po prvi put gađala američku tvornicu u Ukrajini: 'Nije ih briga čija je'

M.Či.

30.07.2026 u 22:43

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia
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Tvornica u Kijevu koju je prošlog tjedna uništila ruska balistička raketa, bila je u vlasništvu američke korporacije Terminal Autonomy

To je, čini se, prvi slučaj da je Moskva ciljala američku tvrtku tijekom sukoba u Ukrajini.

Podsjetimo, o napadu na tvornicu dronova prva je izvijestila ruska državna novinska agencija Tass. Iako nije navela da se radi o tvornici u vlasništvu američke tvrtke, spomenula je da su u tvornici radili 'stručnjaci iz ukrajinsko-američke tvrtke' koji su proizvodili dronove AQ-400 Scythe i AQ-100 Bayonet.

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Američka tvrtka Terminal Autonomy specijalizirana je za proizvodnju preciznih dronova dalekog dometa, opremljenih sustavima navođenja koji su otporni na ruske signale ometanja, navodi The Guardian pozivajući se na izvore upoznate s tvrtkom.

Ime tvrtke nije slučajno. 'Terminal autonomy', odnosno 'terminalna autonomija' odnosi se na završnu fazu napada samoubilačkog drona, u kojoj umjetna inteligencija preuzima kontrolu nad oružjem.

Na internetskoj stranici tvrtke navode kako raspolažu streljivom navođenim umjetnom inteligencijom i preciznim streljivom, koje je, ističu, već u aktivnoj službi na prvoj crti bojišnice.

Bivši visoki američki obavještajni časnik, Anthony Vinci, za The Guardian je istaknuo kako Rusima nije bitno čija je tvornica.

'To je i dalje meta. Nije ih briga je li američka ili tuđa', ističe Vinci.

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