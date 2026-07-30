Rusija po prvi put gađala američku tvornicu u Ukrajini: 'Nije ih briga čija je'

Tvornica u Kijevu koju je prošlog tjedna uništila ruska balistička raketa, bila je u vlasništvu američke korporacije Terminal Autonomy
To je, čini se, prvi slučaj da je Moskva ciljala američku tvrtku tijekom sukoba u Ukrajini.
Podsjetimo, o napadu na tvornicu dronova prva je izvijestila ruska državna novinska agencija Tass. Iako nije navela da se radi o tvornici u vlasništvu američke tvrtke, spomenula je da su u tvornici radili 'stručnjaci iz ukrajinsko-američke tvrtke' koji su proizvodili dronove AQ-400 Scythe i AQ-100 Bayonet.
Američka tvrtka Terminal Autonomy specijalizirana je za proizvodnju preciznih dronova dalekog dometa, opremljenih sustavima navođenja koji su otporni na ruske signale ometanja, navodi The Guardian pozivajući se na izvore upoznate s tvrtkom.
Ime tvrtke nije slučajno. 'Terminal autonomy', odnosno 'terminalna autonomija' odnosi se na završnu fazu napada samoubilačkog drona, u kojoj umjetna inteligencija preuzima kontrolu nad oružjem.
Na internetskoj stranici tvrtke navode kako raspolažu streljivom navođenim umjetnom inteligencijom i preciznim streljivom, koje je, ističu, već u aktivnoj službi na prvoj crti bojišnice.
Bivši visoki američki obavještajni časnik, Anthony Vinci, za The Guardian je istaknuo kako Rusima nije bitno čija je tvornica.
'To je i dalje meta. Nije ih briga je li američka ili tuđa', ističe Vinci.