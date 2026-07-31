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Srušio se najmoderniji američki borbeni zrakoplov: Pilot se katapultirao, izbio požar

M.Či.

31.07.2026 u 21:16

Mjesto pada borbenog zrakoplova F35B Lightning II
Mjesto pada borbenog zrakoplova F35B Lightning II Izvor: Screenshot/KGTV / Autor: Screenshot/ KGTV
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Borbeni zrakoplov F35B Lightning II američkog zrakoplovstva srušio se u blizini baze američkih marinaca Marine Corps Air Station u Kaliforniji

Prema dostupnim informacijama pilot se uspio katapultirati i pronađen je nakon pada zrakoplova, a uzrok pada za sad nije jasan.

'Možemo potvrditi nesreću klase A u kojoj je sudjelovao zrakoplov F-35B marinaca u blizini MCAS Miramar', rekao je glasnogovornik baze za lokalnu televiziju KGTV koja je prva objavila informaciju o padu.

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F-35 Lightning II borbeni je zrakoplov pete generacije kojeg osim SAD-a, koriste i vojske Ujedinjenog Kraljevstva i Italije.

Prema podacima proizvođača Lockheed Martina, radi se o zrakoplovu koji nije klasični borbeni zrakoplov već povezuje zračne, kopnene i pomorske snage. Kombinira tehnologiju smanjene uočljivosti, napredne senzore i ima mogućnost obrade, razmjene i prikupljanja velikih količina podataka.

Zrakoplov koji se srušio u Kaliforniji pripada inačici F-35B i namijenjen je američkim marincima. Prilagođen je polijetanju i slijetanju na kraćim pistama kakve je moguće naći na brodovima ili u improviziranim bazama.

Proizvođač navodi da mu je raspon krila 10,7 metara i duljina 15,6 metara. Može postići brzinu od 1,6 Macha uz borbeni radijus od 833 kilometra i nosivost naoružanja do 6800 kilograma.

Više informacija o tome zašto je došlo do pada, bit će poznato nakon što bude provedena istraga.

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