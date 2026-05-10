Rasplesani ministar simbol je nove Mađarske: 'Izađite, plešite. Uživajte u trenutku'

56-godišnji ortopedski kirurg s međunarodnim ugledom Zsolt Hegedűs postao je simbol promjene u Mađarskoj zahvaljujući viralnom plesu koji je zasad ponovio dvaput - na proslavi pobjede i na preuzimanju dužnosti vlade Petera Magyara. Ministar koji je oduševio svijet tek se treba dokazati reformom zdravstvenog sustava, a iako ne planira plesati u parlamentu, kaže da - među ostalim - plesom želi potaknuti ljude na zdrave navike koje im mogu pomoći, kako fizički, tako i mentalno.

U subotu, dok je novi mađarski premijer Péter Magyar preuzimao dužnost, svrgnuvši Viktora Orbána nakon 16 godina na vlasti, cjelodnevni događaj u subotu bio je prožet simbolikom, od povratka zastave EU u parlament do intoniranja europske himne, Ode radosti.

No, upravo je 56-godišnjak, za kojeg se predviđalo da će biti novi ministar zdravstva - točnije, njegovi plesni pokreti - možda postao najsnažniji simbol nove političke ere Mađarske. Uoči subotnje inauguracije, dok su se Magyar i njegova stranka Tisza pripremali za polaganje prisege, telefon Zsolta Hegedűsa nije prestajao zvoniti. Mnoge poruke bile su od ljudi koji su željeli znati istu stvar, rekao je Hegedűs, međunarodno priznati ortopedski kirurg koji je više od 10 godina radio za NHS u Velikoj Britaniji za The Guardian. 'Dobio sam hrpu poruka tipa 'Doktore vi ćete započeti ovu proslavu, zar ne?' ili 'Bit će plesa?'', priča.

Viralni flešbek Bila je to referenca na viralni trenutak u kojem je prošli mjesec zaplesao improvizirani ples, čime je izazvao oduševljenje diljem zemlje i šire. U subotu, međutim, nije htio nastupiti, inzistirajući na tome da je njegov prethodni ples bio jedinstveni, impulzivni izljev emocija. Nastavio je inzistirati čak i kada mu je rečeno da će pjevačica čiju je pjesmu pjevao, nastupiti i dok su deseci tisuća ljudi sišli u parlament kako bi prisustvovali ceremoniji i raskošnoj plesnoj zabavi koja je uslijedila. Međutim, nekoliko sati kasnije, emocije su ga ponovno nadvladale. 'Kad je glazba počela... vidio sam da je publika to tako nestrpljivo čekala. Nisam htio razočarati ljude', rekao je.

'Neću plesati u parlamentu, ali - vratimo tanchaz' Slike Hegedűsa, za kojeg se očekuje da će ovog tjedna biti predložen za ministra zdravstva, i njegovih plesnih pokreta uz sviranje zračne gitare, ponovno su postale viralne, odražavajući radost koja je obuzela veći dio Mađarske od izbora. Dan kasnije, još uvijek je uživao u trenutku, no dok se pripremao usredotočiti na ogroman zadatak sređivanja raspadajućeg mađarskog zdravstva, Hegedűs je svoj otmjeni trenutak opisao kao potencijalni put naprijed. 'Neću početi plesati u parlamentu, ali želim iskoristiti ovu popularnost kako bih potaknuo ljude da usvoje zdrav način života i usredotoče se na mentalno blagostanje“, rekao je, nabrajajući bezbrojne zdravstvene prednosti plesa. 'Izađite van, plešite, budite zajedno. Prestanimo se igrati s gadgetima. Uživajmo u trenutku', rekao je, dodajući da je možda došlo vrijeme da se Mađarska vrati táncházu, misleći na plesne dvorane koje su nekada bile raširene diljem zemlje.

Veliko slavlje na ulicama Budimpešte