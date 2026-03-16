Putin sprema 'ukrajinski scenarij' za Estoniju? Stižu pozivi za stvaranje separatističke države

Objave su se posljednjih tjedana pojavile na ruskojezičnim platformama poput Telegrama i VKontaktea te pozivaju na stvaranje separatističke tvorevine u pograničnom gradu Narvi. Grad ima oko 50.000 stanovnika, a približno 90 posto stanovništva govori ruski jezik, navodi Bild.

Paralela s Ukrajinom 2014.

Prema izvorima iz estonskih obavještajnih službi, kampanja na internetu podsjeća na narativ koji je prethodio ruskoj intervenciji u istočnoj Ukrajini 2014. godine, kada su proglašene tzv. ‘narodne republike’ u Donjecku i Luhansku.

U to vrijeme su ruske obavještajne strukture i lokalni suradnici poticali separatističke pokrete u rusofonim područjima Ukrajine, što je kasnije dovelo do izravnog ruskog vojnog angažmana.