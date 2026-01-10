Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji: Zadržava se veća količina vode; sudar na A4

Zbog jake kiše ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Zbog niskih je temperatura moguća je poledica na cestama u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije.