Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji: Zadržava se veća količina vode; sudar na A4

Snijeg pada u dijelovima Like, Gorskog kotara i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Prometna nesreća je na autocesti A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum u smjeru Goričana, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, objavio je HAK
Zbog jake kiše ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Zbog niskih je temperatura moguća je poledica na cestama u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle.
Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.
A7 Rupa-Križišće
- između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina).
DC8 Jadranska magistrala
- zbog vjetra zabrana prometa od Karlobaga do Svete Marije Magdalene za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle
DC102 Krčki most
- zabrana prometa zbog olujnog vjetra za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu te osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom (I. skupina).
Izvanredni događaji:
- zbog vozila u kvaru na DC58 u Planom vozi se jednim trakom, naizmjence
- zbog izlijetanja vozila na DC10 čvorište Sveta Helena-čvorište Gradac, na prijelazu preko rijeke Lonje, vozi se jednim trakom
Zabrane prometa zbog zimskih uvjeta
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisne zimske opreme na cestama u nastavku.
Sjeverozapadna Hrvatska:
- DC1 Gornji Macelj-Gubaševo-čvorište Zaprešić
- DC35 Očura (g.ž.VŽ) - Švaljkovec (D1)
- DC74 Lepoglava - Švaljkovec
- DC206 GP Hum na Sutli - Valentinovo (D507) - Krapina (D1)
- DC207 Hum na Sutli -Đurmanec
- DC225 GP Harmica - čvorište Zaprešić
- DC229 Hum Na Sutli - Mali Tabor - Luke Poljanske - Miljana - Razvor
- DC434 Bobovje - Mihaljekov Jarek
Karlovačka županija
- DC228 Jurovski Brod-Netretić (ograničenje brzine za ostala vozila zbog poledice)
Gorski kotar:
- A6 Bosiljevo 2 - Kikovica
- ŽC5030 Platak-Kamenjak
- ŽC5032 Crni Lug - Mrzle Vodice-G.Jelenje (D3)
- ŽC5062 Kraljev Jarak – Fužine – Lukovo i ŽC5062 Bribir-Lukovo
- ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Bukovac-Vrata
- ŽC5191 Sopač (D3) – Mrkopalj – Tuk
- ŽC5094 Bater-Breze-Stalak
- na svim županijskim i lokalnim cestama na području Delnica, Čabra, Gornjeg Jelenja, Vrbovskog, Riječkog prstena, Bakra, Novog Vinodolskog, Crikvenice, otoka Krka i Cresa
Lika, dio Zadarske, Šibensko-kninske:
- DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić-Karlobag
- DC42 Munjava-Grabovac (u mjestu Poljanak)
- DC52 Špilnik-Korenica
- DC218 Bjelopolje-Donji Lapac-Užljebić
- DC429 Selište Drežničko (g.ž.KA)-Prijeboj (DC1)
- ŽC5217 Donji Lapac-Dobroselo
- ŽC5203 Dobroselo-Srb
- ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno
- LC59122 u mjestu Ledenik
- LC59123 u mjestu Konjsko
- na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog, Donjeg Lapca, Korenice, Lovinca, Svetog Roka, Kosinja i Gospića
- za sav promet zatvorena je ŽC5217 Dobroselo-Mazin
Istra:
- na cestama na području Ćićarije i Učke
Slavonija:
- DC69 Voćin-Novo Zvečevo (g.ž.VP) - Kamenska (D38)
- DC72 Slavonski Brod (D53) - Svačićeva - I.G. Kovačića - N. Zrinskog (D423)