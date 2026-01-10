STANJE NA CESTAMA

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji: Zadržava se veća količina vode; sudar na A4

M.Č.

10.01.2026 u 10:09

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac
Bionic
Reading

Snijeg pada u dijelovima Like, Gorskog kotara i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Prometna nesreća je na autocesti A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum u smjeru Goričana, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, objavio je HAK

Zbog jake kiše ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Zbog niskih je temperatura moguća je poledica na cestama u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije.

Prometna kamera HAK-a
Prometna kamera HAK-a Izvor: Screenshot / Autor: HAK

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

A7 Rupa-Križišće

  • između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina).

DC8 Jadranska magistrala

  • zbog vjetra zabrana prometa od Karlobaga do Svete Marije Magdalene za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle

DC102 Krčki most

  • zabrana prometa zbog olujnog vjetra za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu te osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom (I. skupina).

Izvanredni događaji:

  • zbog vozila u kvaru na DC58 u Planom vozi se jednim trakom, naizmjence
  • zbog izlijetanja vozila na DC10 čvorište Sveta Helena-čvorište Gradac, na prijelazu preko rijeke Lonje, vozi se jednim trakom

Zabrane prometa zbog zimskih uvjeta

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisne zimske opreme na cestama u nastavku.

Sjeverozapadna Hrvatska:

  • DC1 Gornji Macelj-Gubaševo-čvorište Zaprešić
  • DC35 Očura (g.ž.VŽ) - Švaljkovec (D1)
  • DC74 Lepoglava - Švaljkovec
  • DC206 GP Hum na Sutli - Valentinovo (D507) - Krapina (D1)
  • DC207 Hum na Sutli -Đurmanec
  • DC225 GP Harmica - čvorište Zaprešić
  • DC229 Hum Na Sutli - Mali Tabor - Luke Poljanske - Miljana - Razvor
  • DC434 Bobovje - Mihaljekov Jarek

Karlovačka županija

  • DC228 Jurovski Brod-Netretić (ograničenje brzine za ostala vozila zbog poledice)

Gorski kotar:

  • A6 Bosiljevo 2 - Kikovica
  • ŽC5030 Platak-Kamenjak
  • ŽC5032 Crni Lug - Mrzle Vodice-G.Jelenje (D3)
  • ŽC5062 Kraljev Jarak – Fužine – Lukovo i ŽC5062 Bribir-Lukovo
  • ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Bukovac-Vrata
  • ŽC5191 Sopač (D3) – Mrkopalj – Tuk
  • ŽC5094 Bater-Breze-Stalak
  • na svim županijskim i lokalnim cestama na području Delnica, Čabra, Gornjeg Jelenja, Vrbovskog, Riječkog prstena, Bakra, Novog Vinodolskog, Crikvenice, otoka Krka i Cresa

Lika, dio Zadarske, Šibensko-kninske:

  • DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić-Karlobag
  • DC42 Munjava-Grabovac (u mjestu Poljanak)
  • DC52 Špilnik-Korenica
  • DC218 Bjelopolje-Donji Lapac-Užljebić
  • DC429 Selište Drežničko (g.ž.KA)-Prijeboj (DC1)
  • ŽC5217 Donji Lapac-Dobroselo
  • ŽC5203 Dobroselo-Srb
  • ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno
  • LC59122 u mjestu Ledenik
  • LC59123 u mjestu Konjsko
  • na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog, Donjeg Lapca, Korenice, Lovinca, Svetog Roka, Kosinja i Gospića
  • za sav promet zatvorena je ŽC5217 Dobroselo-Mazin

Istra:

  • na cestama na području Ćićarije i Učke

Slavonija:

  • DC69 Voćin-Novo Zvečevo (g.ž.VP) - Kamenska (D38)
  • DC72 Slavonski Brod (D53) - Svačićeva - I.G. Kovačića - N. Zrinskog (D423)

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TJEDNI SKENER

TJEDNI SKENER

Grenland topliji od Zagreba: Dok Trump igra pikado sa svijetom, koalicija (bez)voljnih se smrzava
STANJE NA CESTAMA

STANJE NA CESTAMA

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji: Zadržava se veća količina vode; sudar na A4
SIVA ZONA RATA

SIVA ZONA RATA

Potez triju sila razbjesnit će Moskvu, stiglo upozorenje: Prva crta je svugdje

najpopularnije

Još vijesti