Požar u tunelu na autocesti Zagreb – Macelj: Zapalio se auto, prekinut promet u oba smjera

I.V.

09.01.2026 u 23:47

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Autocesta A2 Zagreb – Macelj zatvorena je za sav promet između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera zbog požara na vozilu u tunelu Sveta tri kralja, javlja HAK

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica, a ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Za sve skupine vozila otvoreni su:

  • autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
  • autocesta A6 Rijeka-Zagreb
  • državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split
  • stara cesta kroz Gorski kotar-DC3
  • Paški most
  • Krčki most
  • Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

