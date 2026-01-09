Požar u tunelu na autocesti Zagreb – Macelj: Zapalio se auto, prekinut promet u oba smjera

Autocesta A2 Zagreb – Macelj zatvorena je za sav promet između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera zbog požara na vozilu u tunelu Sveta tri kralja, javlja HAK
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica, a ponegdje ima i magle.
Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Za sve skupine vozila otvoreni su:
- autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb
- državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split
- stara cesta kroz Gorski kotar-DC3
- Paški most
- Krčki most
- Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku
HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.