Požar u tunelu na autocesti Zagreb – Macelj: Zapalio se auto, prekinut promet u oba smjera

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica, a ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.