Prošli mjesec porezi na vađenje prirodnih resursa donijeli su u rusku državnu blagajnu 917 milijardi rubalja (12,2 milijarde dolara), pokazali su službeni podatci. U ožujku su ti prihodi bili iznosili 443 milijarde rubalja. Najveći dio travanjskih prihoda, u vrijednosti ekvivalentnoj oko 10 milijardi dolara, donijelo je oporezivanje nafte.

Travanj je prvi mjesec u kojem se skok cijena na globalnim tržištima, uzrokovan sukobom na Bliskom istoku, u potpunosti odrazio na ruske proračunske prihode.

Moskva, saveznik Teherana, nije izravno vojno intervenirala u američko-izraelski sukob s Iranom, ali kriza na Bliskom istoku donijela joj je znatnu korist.