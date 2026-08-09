Premijer ima dobre vijesti za vozače: Od utorka jeftinije gorivo

Premijer Andrej Plenković u Sinju je najavio da od utorka pojeftinjuje gorivo, ali i da Vlada mijenja tempo određivanja cijena
Uoči sinjske Alke, premijer je rekao kako će, nakon što su dobili podatke o kretanju cijene goriva, odlučili promijeniti metodologiju.
'Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. Ta promjena će donijeti benefite našim vozačima, gospodarstvu i građanima', istaknuo je Plenković u razgovoru s novinarima.
Vlada će u ponedjeljak održati telefonsku sjednicu na kojoj će donijeti službenu odluku o novim cijenama goriva, ali je premijer već otkrio kakve će one biti.
'Eurosuper će biti niži za šest centi, eurodizel za četiri, plavi dizel za tri, a plin u spremnicima i bocama čak za osam centi', rekao je Plenković u Sinju.
Ponovio je kako će od utorka svih pet energenata biti jeftinije.