najavio i važnu promjenu

Premijer ima dobre vijesti za vozače: Od utorka jeftinije gorivo

M.Či.

09.08.2026 u 18:37

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj
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Premijer Andrej Plenković u Sinju je najavio da od utorka pojeftinjuje gorivo, ali i da Vlada mijenja tempo određivanja cijena

Uoči sinjske Alke, premijer je rekao kako će, nakon što su dobili podatke o kretanju cijene goriva, odlučili promijeniti metodologiju.

'Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. Ta promjena će donijeti benefite našim vozačima, gospodarstvu i građanima', istaknuo je Plenković u razgovoru s novinarima.

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Vlada će u ponedjeljak održati telefonsku sjednicu na kojoj će donijeti službenu odluku o novim cijenama goriva, ali je premijer već otkrio kakve će one biti.

'Eurosuper će biti niži za šest centi, eurodizel za četiri, plavi dizel za tri, a plin u spremnicima i bocama čak za osam centi', rekao je Plenković u Sinju.

Ponovio je kako će od utorka svih pet energenata biti jeftinije.

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