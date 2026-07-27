Umjesto u polju, na benzinskoj pumpi: 'Proizvodnja postaje sve manje isplativa'

I dok je za prosječnog vozača osobnog vozila to ograničenje nevažno, za poljoprivrednike je itekako bitno. Jer, plavi dizel koji je namijenjen upravo njima, od ponoći će biti skuplji 19 centi po litri , a 300 litara goriva za njih je - 'ništa'.

No, na nekim benzinskim postajama dočekala ih je obavijest o ograničavanju točenja na 300 litara.

Cijene svih vrsta goriva od ponoći će biti veće, što je mnoge vozače natjeralo na posjet benzinskim postajama ne bi li 'uhvatili' još barem nešto jeftinijeg goriva.

Kako javlja RTL Danas, poljoprivrednici upozoravaju da ih poskupljenje zatiče u jeku priprema za jesenske radove, a ograničenja količine goriva ulijevaju strah od mogućih nestašica.

Jer, upozoravaju, bez goriva, nema ni rada s mehanizacijom.

'Što je 300 litara, a poslovi, sad tek dolazi najteže, žetva soje, suncokreta i ostalih kultura, dolazi priprema za jesensku sjetvu i oranje za proljeće', ističe za RTL Danas, Slavko Durdov iz Gradišta.

Za mnoge je poljoprivrednike 300 litara dnevna potrošnja, što znači da moraju češće na benzinsku postaju. A to su dodatni troškovi.

'Umjesto da radimo i da ne razmišljamo o takvim stvarima, moramo opet ići na pumpu i upitno je hoće li ga biti ili ne', dodaje Durdov.

No, poljoprivrednici upozoravaju i na još jednu posljedicu poskupljenja goriva - proizvodnja postaje sve manje isplativa. Pogotovo jer je cijena ratarskih kultura u Hrvatskoj već godinama ista, dok na burzama raste.

Stoga, poljoprivrednici upozoravaju da sve to što se trenutačno događa, ne sluti na dobro.