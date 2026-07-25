Može li Vlada ublažiti novi udar na vozače? Stručnjak upozorava na posljedice

Vlada još može ublažiti rast cijena goriva smanjenjem trošarina i ograničavanjem marži distributera, ali takve mjere imaju svoju cijenu, upozorava Dražen Jakšić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar. Građanima savjetuje da ne stvaraju zalihe goriva, već da pokušaju smanjiti vožnju

Rast cijena goriva mogao bi postati još veće opterećenje za građane, osobito usred sezone godišnjih odmora i povećane potrošnje. Dražen Jakšić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar kazao je za Dnevnik Nove TV da Vlada još uvijek ima prostora za intervenciju. 'Država naravno može intervenirati, kao što je i do sada radila na maloprodajne cijene derivata na pumpama. Ona je to radila zapravo kombinacijom ograničavanja marži distributera, ali isto tako i odricanjem određenih davanja, dakle smanjenjem trošarina. Vlada tu sigurno ima još prostora zato što je udio države u konačnoj cijeni goriva na pumpama popriličan', rekao je Jakšić upozorivšiu na to da se takve mjere ne mogu primjenjivati neograničeno.

Državne mjere imaju svoju cijenu Smanjivanje trošarina značilo bi i manje prihode državnog proračuna, koje bi Vlada morala nadoknaditi zaduživanjem ili odustajanjem od nekih planiranih ulaganja. Država pritom ne može utjecati na cijenu nafte na međunarodnom tržištu. Nastavi li Hrvatska trošiti jednake količine goriva, ukupni će trošak, neovisno o državnim intervencijama, na kraju morati biti plaćen. Jakšić smatra da bi određeni rast cijena mogao potaknuti smanjenje potrošnje, što je, prema njegovim riječima, jedini način da se smanji ukupni trošak za hrvatsko društvo.

Ograničeno točenje goriva na pojedinim benzinskim postajama u Šibeniku Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL







+13 Ograničeno točenje goriva na pojedinim benzinskim postajama u Šibeniku Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Poskupljenje prijevoza i hrane? Građane je umirio poručivši da nema razloga za strah od nestašice. 'Mi smo u skladu s našim obvezama o čuvanju 90 dnevnih zaliha nafte i naftnih derivata. U ovom slučaju nema govora o nekakvim nestašicama niti je to bilo pitanje od početka ove krize', kazao je Jakšić.