Butković razgovarao sa strojovođom: 'Pred mirovinom je, izbjegao je smrt'

U sudaru vlakova između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, nedaleko od Križevaca, teško je ozlijeđeno šest, a lakše 14 osoba. Podsjetimo, danas oko 10:05 su se sudarili teretni i putnički vlak.

Putnike su evakuirali vatrogasci, ali i civili. Postojala je bojazan od eksplozije 1400 litara dizela u lokomotivi, ali je pravodobnom intervencijom vatrogasaca to spriječeno.

U putničkom vlaku je bilo 28 osoba, 26 putnika, kondukter i strojovođa, koji je s teškim ozljedama prebačen u zagrebačku bolnicu Rebro.