sudar kod križevaca

Butković razgovarao sa strojovođom: 'Pred mirovinom je, izbjegao je smrt'

M.Da.

08.08.2026 u 19:16

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Prigorski.hr
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Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otkrio je detalje razgovora s teško ozlijeđenim strojovođom putničkog vlaka koji je jutros sudjelovao u nesreći između Gradeca i Svetog Ivana Žabnog

U sudaru vlakova između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, nedaleko od Križevaca, teško je ozlijeđeno šest, a lakše 14 osoba. Podsjetimo, danas oko 10:05 su se sudarili teretni i putnički vlak.

Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
  • Sudar vlakova kod Križevaca
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Sudar vlakova kod Križevaca Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

Putnike su evakuirali vatrogasci, ali i civili. Postojala je bojazan od eksplozije 1400 litara dizela u lokomotivi, ali je pravodobnom intervencijom vatrogasaca to spriječeno.

U putničkom vlaku je bilo 28 osoba, 26 putnika, kondukter i strojovođa, koji je s teškim ozljedama prebačen u zagrebačku bolnicu Rebro.

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Ondje ga je tijekom poslijepodneva posjetio ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković. Došavši na mjesto nesreće, rekao je da je nakratko razgovarao s unesrećenima, pa tako i sa strojovođom.

Posljedice sudara vlakova kod Križevaca
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Posljedice sudara vlakova kod Križevaca Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

"Kratko smo razgovarali. Čovjek radi 42 godine, pred mirovinom je. Uspio je, kad je vidio vlak iz suprotnog smjera, prikočiti i pobjeći u stražnji dio vlaka. Tako je zapravo izbjegao smrt", otkrio je Butković.

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