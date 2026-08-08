Butković razgovarao sa strojovođom: 'Pred mirovinom je, izbjegao je smrt'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otkrio je detalje razgovora s teško ozlijeđenim strojovođom putničkog vlaka koji je jutros sudjelovao u nesreći između Gradeca i Svetog Ivana Žabnog
U sudaru vlakova između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, nedaleko od Križevaca, teško je ozlijeđeno šest, a lakše 14 osoba. Podsjetimo, danas oko 10:05 su se sudarili teretni i putnički vlak.
Putnike su evakuirali vatrogasci, ali i civili. Postojala je bojazan od eksplozije 1400 litara dizela u lokomotivi, ali je pravodobnom intervencijom vatrogasaca to spriječeno.
U putničkom vlaku je bilo 28 osoba, 26 putnika, kondukter i strojovođa, koji je s teškim ozljedama prebačen u zagrebačku bolnicu Rebro.
Ondje ga je tijekom poslijepodneva posjetio ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković. Došavši na mjesto nesreće, rekao je da je nakratko razgovarao s unesrećenima, pa tako i sa strojovođom.
"Kratko smo razgovarali. Čovjek radi 42 godine, pred mirovinom je. Uspio je, kad je vidio vlak iz suprotnog smjera, prikočiti i pobjeći u stražnji dio vlaka. Tako je zapravo izbjegao smrt", otkrio je Butković.