NOVI EKOLOŠKI SKANDAL

Mještani snimili gomilu fekalija s MoDem festivala na Mrežnici: Oglasio se organizator

M.Či.

09.08.2026 u 18:06

S jednog od prijašnjih izdanja festivala
S jednog od prijašnjih izdanja festivala Izvor: Pixsell / Autor: Borna Filic/PIXSELL
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Je li na vidiku u Hrvatskoj još jedna ekološka afera? Stanovnici Donjeg Primišlja tvrde da se u blizini njihovog mjesta ilegalno prazni sadržaj prijenosnih WC-a

Modem festival koji se svake godine održava nedaleko Slunja, na desnoj obali Mrežnice i posjećuje ga desetak tisuća partijanera iz cijelog svijeta, našao se na udaru optužbi mještana Donjeg Primišlja. Kako piše Jutarnji list, mještani tvrde da su u obližnjoj šumi otkrili tri lokacije na kojima se prazni sadržaj iz prijenosnih WC-a, koji se koriste na festivalu.

'Čitave šume smrde po fekalijama, a stvar je tim gora što je teren krški, sve se to slijeva u podzemne vode', kaže za Jutarnji list jedan od mještana.

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Na videosnimkama koje su napravili, vide se kamioni slavonske tvrtke Wece koji se voze šumskim putevima i pristaju uz rub puta. Iako se ne vidi ispuštanje u šumi, mještani tvrde da je lako zaključiti što se događa. Stoga su alarmirali nadležne službe.

Vlasnik i direktor Wecea, Željko Terzić negira bilo kakvu vezu s ilegalnim odlaganjem fekalija s festivala.

'Nije točno da bilo što ispuštamo', ističe Terzić za Jutarnji list i dodaje kako snimke ne prikazuju cijelu priču, već su isjeckane scene. Dodaje kako su njegovi djelatnici u šumu ušli s druge strane, prema Veljunu. Ističe kako fekalije inače zbrinjava u kolektoru u Karlovcu.

O svemu se oglasio i direktor Modem festivala, Tomislav Sijarto. Kaže kako festival nema vlastito vozilo za odvoz sadržaja iz prijenosnih WC-a, već je za taj posao angažirao tvrtku Teranlux.

Pokazao je i dokumente prema kojima su toj tvrtki, za odvoz fekalija, platili gotovo 32 tisuće eura i dodaje kako u tri godine suradnje nisu imali nikakav problem.

'Bilo kakve tvrdnje da imamo saznanja o onakvom odlaganju fekalija neprihvatljive su', rekao je Sijarto za Jutarnji list.

Ističe kako su dogovorili 170 prijenosnih WC kabina na lokaciji u Donjem Primušlju s tvrtkom Teranlux, za što su dobili račun od 31 875 eura s PDV-om. Prema ugovoru, Teranlux se obvezao kabine isporučiti i postaviti te održavati i čistiti.

'Po ugovoru Teranlux i dalje čisti WC-e na lokaciji, uglavnom prazne WC-e u četiri ujutro. Navodno su bili na ispitivanju u policiji, ali više od toga ne znam', kaže Sijarto i dodaje kako ne mogu pratiti sve vanjske suradnike gdje i što rade.

Naglašava kako je Modem festival koji se zasniva na načelu ekologije te da svake godine na lokaciji imaju više od 50 čistača.

'Ovdje smo 15 godina i nikada nismo imali ovakav incident. Svake godine potrošimo izdašne iznose za odvoz smeća, reciklažu i pražnjenje WC-a. Ne bismo pomislili da je netko ovako nešto sposoban napraviti', kaže Sijarto.

Iz svih dokumenata koji su dostavljeni Jutarnjem listu, ističu, nije moguće utvrditi kamo je sadržaj iz prijenosnih WC-a, nakon pražnjenja, zaista odvezen. Taj posao morat će obaviti nadležne službe.

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