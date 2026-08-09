Kamp na Cresu ulazak psa naplatio 7,5, a čovjeka 2 eura: Ovo je njihovo objašnjenje

Kako su za Index pojasnili iz kampa, radi se o dnevnoj ulaznici za ulazak u prostor kampa.

Čitateljica Indexa koja ljetuje na Cresu poželjela je otići na plažu sa svojim psom. Plaža se nalazi ispred kampa Slatina pa je čitateljica na samom ulazu u kamp platila 'dnevnu kartu' . No, iznenadio ju je iznos. Ulaz u kamp naplaćen joj je dva eura, ali naknada za kućnog ljubimca iznosila je dodatnih 7,5 eura.

'Dnevnim posjetiteljima u okviru iskazane cijene na raspolaganju je cjelokupna pripadajuća infrastruktura, uključujući sanitarne čvorove, tuševe te sadržaj i infrastruktura namijenjena kućnim ljubimcima', odgovorili su iz uprave kampa.

Dodali su i da postoji mogućnost nesmetanog pristupa plaži, bez prolaska kroz prostor kampa. Taj se pristup ne naplaćuje.



To je u skladu s Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, prema kojem javne plaže moraju biti dostupne svima pod jednakim uvjetima, ne smiju se ograditi, na njima se ne smije ograničiti pristup niti naplaćivati ulaz. Činjenica da se plaža nalazi ispred kampa ili hotela ne daje vlasniku tog objekta posebno pravo nad plažom, ali niti ga obvezuje da osigura slobodan prolaz kroz kamp do plaže, podsjeća Index.

Čitateljici su tako naplatili ulazak u kamp, a ne ulazak na plažu, ali nisu mogli objasniti zašto je naknada za kućnog ljubimca gotovo četiri puta veća nego za čovjeka.