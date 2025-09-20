Napetost na vrhuncu

Poljska je ponovno digla zrakoplove: Ruski napadi opasno blizu granice

M. Šu./Hina

20.09.2025 u 07:22

Borbeni avioni F-16
Borbeni avioni F-16 Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Bionic
Reading

Poljski i saveznički zrakoplovi rano u subotu poletjeli su kako bi zaštitili poljski zračni prostor nakon što je Rusija pokrenula zračne napade na zapadnu Ukrajinu u blizini granice s Poljskom, izjavila je ta članica NATO saveza.

"Poljski i saveznički zrakoplovi provode operacije u našem zračnom prostoru, a sustavi kopnene zračne obrane i radarskog izviđanja najvišem su stanju pripravnosti", objavilo je poljsko operativno zapovjedništvo na X-u.

Rano u subotu gotovo je cijela Ukrajina bila pod upozorenjima o zračnim napadima nakon što je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo o ruskim napadima dronovima i raketama, prenosi Reuters.

tportal
