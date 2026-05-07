Promet pojačan kod Zagreba, zastoji na Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali.

Zbog vozila u kvaru na autocesti A7 između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Uz ograničenje brzine vozi se i na autocesti A4 Goričan-Zagreb kod naplate Goričan gdje je uočen pas.

Zbog očevida prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti Pomer-Medulin.