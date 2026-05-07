HAK upozorava

Promet pojačan kod Zagreba, zastoji na Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali

M. Šu./Hina

07.05.2026 u 08:10

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji su u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na nekoliko dionica Jadranske magistrale, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali.

Zbog vozila u kvaru na autocesti A7 između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Uz ograničenje brzine vozi se i na autocesti A4 Goričan-Zagreb kod naplate Goričan gdje je uočen pas.

Zbog očevida prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti Pomer-Medulin.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
globalna operacija

globalna operacija

Velika akcija Interpola: Zaplijenjeni lažni lijekovi vrijedni 15,5 milijuna dolara, uhićeno 270 ljudi
JESENSKI IZBORI

JESENSKI IZBORI

Tri kandidata za hrvatskog predsjednika BiH: Tko će naslijediti Komšića?
prijete carine

prijete carine

Propali pregovori unutar Europske unije: Trgovinski sporazum sa SAD-om visi o koncu

najpopularnije

Još vijesti