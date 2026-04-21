Ljudi u bijelim odijelima okupirali Vjesnik: Otišli su na kat s azbestom

Nastavljaju se radovi na rušenju nebodera Vjesnika. Na posljednjem katu, gdje je pronađen azbest, radnici u posebnim odijelima uklanjaju dijelove konstrukcije

Nekoliko dana nakon što je ponovno otvoren podvožnjak Slavonske avenije, nastavljeni su radovi na rušenju nebodera Vjesnika, stradalog u požaru u noći sa 17. na 18. studenog. Radnici u bijelim zaštitnim odijelima ušli su na posljednji, 16. kat te, kako je vidljivo iz fotografija, rade na uklanjanju konstrukcije koja je nekoć držala prozore i fasadu.

Nastavljeni su radovi na rušenju Vjesnika. Radnici su ušli na 16. kat, gdje je ranije pronađen azbest

Borba s azbestom Na tom su katu, podsjetimo, pronađeni ostaci azbesta, za koji je utvrđeno da je služio za oblaganje metalne konstrukcije cijele etaže. Zbog tog otkrića, rušenje nebodera je prolongirano, a rok za konačni dovršetak svih radova je pomaknut na 5. srpnja. "Bit će postavljene vertikalne cijevi i radnici će prvo ukloniti, a onda usisivačima usisavati sav azbest koji će se preko cijevi dovoziti u kamion i odvoziti sa samog gradilišta na lokaciju na koju će se deponirati. Troškove snosi izvođač radova", izjavio je početkom ovog mjeseca državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Tonči Glavinić.

Strogi rokovi i poslovna tajna Taj posao će potrajati, jer radnici izloženi azbestu, prema propisima o sigurnosti na radu, smiju raditi najviše četiri sata dnevno. Rok za uklanjanje azbesta je 29. travnja. "Uklanjanje azbesta ne iziskuje nikakve dodatne troškove koji već nisu uračunati u ukupnu cijenu rušenja nebodera", rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić dodavši da će najviša dva kata zgrade bit će srušena tehnikom rezanja.

