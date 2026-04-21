Ljudi u bijelim odijelima okupirali Vjesnik: Otišli su na kat s azbestom

Nastavljaju se radovi na rušenju nebodera Vjesnika. Na posljednjem katu, gdje je pronađen azbest, radnici u posebnim odijelima uklanjaju dijelove konstrukcije
Nekoliko dana nakon što je ponovno otvoren podvožnjak Slavonske avenije, nastavljeni su radovi na rušenju nebodera Vjesnika, stradalog u požaru u noći sa 17. na 18. studenog.
Radnici u bijelim zaštitnim odijelima ušli su na posljednji, 16. kat te, kako je vidljivo iz fotografija, rade na uklanjanju konstrukcije koja je nekoć držala prozore i fasadu.
Borba s azbestom
Na tom su katu, podsjetimo, pronađeni ostaci azbesta, za koji je utvrđeno da je služio za oblaganje metalne konstrukcije cijele etaže. Zbog tog otkrića, rušenje nebodera je prolongirano, a rok za konačni dovršetak svih radova je pomaknut na 5. srpnja.
"Bit će postavljene vertikalne cijevi i radnici će prvo ukloniti, a onda usisivačima usisavati sav azbest koji će se preko cijevi dovoziti u kamion i odvoziti sa samog gradilišta na lokaciju na koju će se deponirati. Troškove snosi izvođač radova", izjavio je početkom ovog mjeseca državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Tonči Glavinić.
Strogi rokovi i poslovna tajna
Taj posao će potrajati, jer radnici izloženi azbestu, prema propisima o sigurnosti na radu, smiju raditi najviše četiri sata dnevno. Rok za uklanjanje azbesta je 29. travnja.
"Uklanjanje azbesta ne iziskuje nikakve dodatne troškove koji već nisu uračunati u ukupnu cijenu rušenja nebodera", rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić dodavši da će najviša dva kata zgrade bit će srušena tehnikom rezanja.
No, gdje će azbestni otpad završiti i po kojoj cijeni, poslovna je tajna.
"Lokacije zbrinjavanja otpada i financijskih uvjeta regulirane su ugovorom koji je predmet poslovne tajne između ugovornih strana. Stoga ne možemo javno objavljivati te podatke. Svi postupci zbrinjavanja azbestnog otpada provode se uz potpunu propisanu dokumentaciju, prateće listove za opasni otpad i nadzor nadležnih tijela, sukladno zakonskim obvezama", naveo je na novinarski upit direktor tvrtke za zbrinjavanje Eneos, David Ceranić.