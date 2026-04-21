rušenje diva

Ljudi u bijelim odijelima okupirali Vjesnik: Otišli su na kat s azbestom

M.Da.

21.04.2026 u 15:16

Nastavljaju se radovi na 16. katu Vjesnika, gdje je nakon požara pronađen azbest
Nastavljaju se radovi na 16. katu Vjesnika, gdje je nakon požara pronađen azbest
Bionic
Reading

Nastavljaju se radovi na rušenju nebodera Vjesnika. Na posljednjem katu, gdje je pronađen azbest, radnici u posebnim odijelima uklanjaju dijelove konstrukcije

Nekoliko dana nakon što je ponovno otvoren podvožnjak Slavonske avenije, nastavljeni su radovi na rušenju nebodera Vjesnika, stradalog u požaru u noći sa 17. na 18. studenog.

Radnici u bijelim zaštitnim odijelima ušli su na posljednji, 16. kat te, kako je vidljivo iz fotografija, rade na uklanjanju konstrukcije koja je nekoć držala prozore i fasadu.

Nastavljeni su radovi na rušenju Vjesnika. Radnici su ušli na 16. kat, gdje je ranije pronađen azbest

Borba s azbestom

Na tom su katu, podsjetimo, pronađeni ostaci azbesta, za koji je utvrđeno da je služio za oblaganje metalne konstrukcije cijele etaže. Zbog tog otkrića, rušenje nebodera je prolongirano, a rok za konačni dovršetak svih radova je pomaknut na 5. srpnja.

"Bit će postavljene vertikalne cijevi i radnici će prvo ukloniti, a onda usisivačima usisavati sav azbest koji će se preko cijevi dovoziti u kamion i odvoziti sa samog gradilišta na lokaciju na koju će se deponirati. Troškove snosi izvođač radova", izjavio je početkom ovog mjeseca državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Tonči Glavinić.

vezane vijesti

Strogi rokovi i poslovna tajna

Taj posao će potrajati, jer radnici izloženi azbestu, prema propisima o sigurnosti na radu, smiju raditi najviše četiri sata dnevno. Rok za uklanjanje azbesta je 29. travnja

"Uklanjanje azbesta ne iziskuje nikakve dodatne troškove koji već nisu uračunati u ukupnu cijenu rušenja nebodera", rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić dodavši da će najviša dva kata zgrade bit će srušena tehnikom rezanja.

Radovi na 16. katu Vjesnika Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

No, gdje će azbestni otpad završiti i po kojoj cijeni, poslovna je tajna. 

"Lokacije zbrinjavanja otpada i financijskih uvjeta regulirane su ugovorom koji je predmet poslovne tajne između ugovornih strana. Stoga ne možemo javno objavljivati te podatke. Svi postupci zbrinjavanja azbestnog otpada provode se uz potpunu propisanu dokumentaciju, prateće listove za opasni otpad i nadzor nadležnih tijela, sukladno zakonskim obvezama", naveo je na novinarski upit direktor tvrtke za zbrinjavanje Eneos, David Ceranić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Francuski div nudi nam moćne korvete: 'Gradile bi se u Hrvatskoj, otvorilo bi se više od 1000 radnih mjesta'
Europska zemlja upozorila građane: Spremite torbu za bijeg i zalihe za 72 sata
Oglasio se velemajstor kojeg je šahovski savez prijavio DORH-u

najpopularnije

Još vijesti