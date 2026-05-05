OBNOVA ČEKAONICA

Počeli još jedni važni radovi u KBC-u Zagreb: Pacijente zamolili za razumijevanje

I.H./Hina

05.05.2026 u 14:07

KBC Rebro Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
U KBC-u Zagreb počela je obnova čekaonice i prijemnih boksova Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a radovi bi trebali trajati oko dva mjeseca, priopćili su u utorak iz bolnice te zamolili pacijente za razumijevanje poručivši da će svi biti pravodobno i stručno zbrinuti

Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svakodnevno prolazi velik broj pacijenata, a obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. Cilj je ove faze poboljšati uvjete boravka pacijenata, povećati razinu privatnosti i sigurnosti te omogućiti učinkovitiji rad zdravstvenog osoblja.

U bolnici ističu da je poseban naglasak stavljen na funkcionalnost i preglednost prostora, uz nastojanje da boravak u hitnom prijemu bude što dostojanstveniji, osobito u trenucima kada su pacijenti najranjiviji. Tijekom izvođenja radova pacijente mole za strpljenje i razumijevanje te naglašavaju da će svi biti pravodobno i stručno zbrinuti.

Radovi u KBC Rebro Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

„Naš tim ostaje u potpunosti predan pružanju sigurne, kvalitetne i humane skrbi, vodeći računa ne samo o zdravstvenim potrebama, već i o dostojanstvu i osjećaju sigurnosti svake osobe“, poručuju iz KBC-a Zagreb.

Obnova je dio kontinuiranih ulaganja u unaprjeđenje rada i uvjeta u bolnici, s naglaskom na sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene skrbi.

