Počeli još jedni važni radovi u KBC-u Zagreb: Pacijente zamolili za razumijevanje

Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svakodnevno prolazi velik broj pacijenata , a obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. Cilj je ove faze poboljšati uvjete boravka pacijenata, povećati razinu privatnosti i sigurnosti te omogućiti učinkovitiji rad zdravstvenog osoblja.

U bolnici ističu da je poseban naglasak stavljen na funkcionalnost i preglednost prostora , uz nastojanje da boravak u hitnom prijemu bude što dostojanstveniji, osobito u trenucima kada su pacijenti najranjiviji. Tijekom izvođenja radova pacijente mole za strpljenje i razumijevanje te naglašavaju da će svi biti pravodobno i stručno zbrinuti.

„Naš tim ostaje u potpunosti predan pružanju sigurne, kvalitetne i humane skrbi, vodeći računa ne samo o zdravstvenim potrebama, već i o dostojanstvu i osjećaju sigurnosti svake osobe“, poručuju iz KBC-a Zagreb.

Obnova je dio kontinuiranih ulaganja u unaprjeđenje rada i uvjeta u bolnici, s naglaskom na sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene skrbi.