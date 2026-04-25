Umro 20 minuta nakon pregleda: Hrvatska liječnička komora oglasila se o slučaju iz Zadra

'Prije svega moja iskrena sućut obitelji i prijateljima. S obzirom na to da je postupak nadzora u tijeku, u ovom trenutku nisam u mogućnosti iznositi detaljnije informacije o okolnostima događaja ili o eventualnim preliminarnim nalazima', rekao je Mladen Olujić , v.d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Prema navodima, na hitnu je došao zbog trnjenja ruke i lijeve strane tijela, no nakon mjerenja tlaka procijenjeno je da nije vitalno ugrožen te mu je savjetovano da se javi liječniku ako se stanje ne popravi. Slučaj se dogodio prije tjedan dana. U tijeku je interni stručni nadzor nad postupanjem djelatnika Zavoda koji bi trebao utvrditi pojedinosti ovog nemilog događaja.

Oglasila je Hrvatska liječnička komora

O tragičnom slučaju oglasila se i Hrvatska liječnička komora. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

'Hrvatska liječnička komora izražava iskreno žaljenje zbog smrti 35-godišnjeg pacijenta koji je, prema medijskim navodima, preminuo u Zadru nedugo nakon što je zatražio liječničku pomoć.

Svaki smrtni ishod nakon pružanja zdravstvene skrbi zahtijeva ozbiljno, stručno i nepristrano utvrđivanje svih okolnosti. Budući da je, prema dostupnim informacijama, pokrenut interni stručni nadzor, Hrvatska liječnička komora upozorava da se zaključci o mogućim propustima ili odgovornosti ne smiju i ne mogu donositi prije završetka nadležnih postupaka. Nadležno povjerenstvo HLK-a zatražit će od zdravstvene ustanove službenu dokumentaciju o ovom slučaju.

HLK razumije zabrinutost javnosti i bol obitelji te potrebu za odgovorima. Odgovori o svakom smrtnom slučaju nakon liječničkog zbrinjavanja mogu se dati samo na temelju činjenica, medicinske dokumentacije i stručnih standarda, a ne na temelju pretpostavki, medijskih interpretacija ili huškačkih komentara na društvenim mrežama.

Hrvatska liječnička komora posebno upozorava na neetičnost i neoodgovornost medijske objave punog imena i prezimena liječnika. U medijskoj praksi u Hrvatskoj i u Europskoj uniji se, radi poštovanja presumpcije nevinosti, zaštite dostojanstva i sprječavanja javnog linča, čak i kod osoba osumnjičenih i optuženih za teška kaznena djela objavljuju samo inicijali. Krajnje je neprihvatljivo da se objavljuje puno ime i prezime liječnika u slučaju u kojem je tek pokrenut interni stručni nadzor. Time se liječnika izlaže javnom linču koji je u ovom slučaju već započeo na društvenim mrežama.

U onim slučajevima kada se i dogode stručni propusti, oni moraju biti utvrđeni i dokazani u skladu sa zakonom i pravilima struke. Liječnici, kao niti drugi građani, ne smiju biti mobingirani na društvenim mrežama.

Hrvatska liječnička komora poziva medije i javnost na suzdržanost, odgovornost u izričaju i poštivanje presumpcije nevinosti. Zaštita prava pacijenata i zaštita dostojanstva liječnika jednako su važni za očuvanje povjerenja u zdravstveni sustav.'