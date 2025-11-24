veliki zahvat

Spektakularan uspjeh hrvatskih liječnika. Na Rebru bebi s vrata odstranili tumor veličine glave

I.J.

24.11.2025 u 11:37

Operacija, ilustracija
Operacija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Vrhunski tim liječnika KBC-a Zagreb izveo je iznimno složen i rizičan zahvat uklanjanja tumora glave pri rođenju djeteta

Tim vrhunskih liječnika KBC-a Zagreb obavio je, kako prenosi Večernji list, nevjerojatno složen i rizičan zahvat na novorođenčetu prilikom samog poroda. Odstranili su s bebinog vrata ogroman tumor, velik kao njezina glava, koji je prijetio blokiranjem dišnog puta.

Malformacija je bila otkrivena tijekom trudnoće, a zahvat su napravili carskim rezom napola izvadivši dijete iz majčine utrobe - glava, vrat i dio toraksa bili su vani, a ostatak tijela još uvijek je bio u majčinoj utrobi.

'To je bilo nužno kako bi dijete ostalo povezano pupčanom vrpcom dok mu se ne oslobodi dišni put', objasnili su liječnici.

Presica na Rebru
Presica na Rebru Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

Beba danas ima mjesec i pol i posve je dobro, a liječnici s Rebra sretni su što su joj omogućili normalan život.

U prve tri godine života dijete će se onkološki pratiti jer se radilo o dobroćudnom tumoru koji može prijeći u zloćudni, no tim liječnika KBC-a Zagreb ističe da je u potpunosti izliječeno te da su šanse za razvoj takve bolesti iznimno male, prenosi Novi list.

