Spektakularan uspjeh hrvatskih liječnika. Na Rebru bebi s vrata odstranili tumor veličine glave

Tim vrhunskih liječnika KBC-a Zagreb obavio je, kako prenosi Večernji list, nevjerojatno složen i rizičan zahvat na novorođenčetu prilikom samog poroda. Odstranili su s bebinog vrata ogroman tumor, velik kao njezina glava, koji je prijetio blokiranjem dišnog puta.

Malformacija je bila otkrivena tijekom trudnoće, a zahvat su napravili carskim rezom napola izvadivši dijete iz majčine utrobe - glava, vrat i dio toraksa bili su vani, a ostatak tijela još uvijek je bio u majčinoj utrobi.