HDZ-ovci zazvali DORH na Puljkovog suradnika, a onda i na - Keruma

Povod za poziv DORH-u jest otkriće Slobodne Dalmacije da se u splitskom škveru, koji po iskazima svjedoka nije ovršen upravo po Kuzmanićevom nalogu, sada 'obavlja remont' jedne od jahti u vlasništvu njegove tvrtke.

'Gospodin Kuzmanić ponovno reagira vrlo nervozno i pokušava novinarima zabraniti da pišu o njemu, tvrdeći da više nije političar premda i dalje prima naknadu nakon odlaska s funkcije, što je prilično neobično', rekao je predsjednik Kluba vijećnika u Gradskom vijeću Splita Josip Gojak.

Podsjetio je da je Gradsko vijeće Splita još prije dva mjeseca jednoglasno odlučilo da se Državnom odvjetništvu proslijedi sva dokumentacija o ovom slučaju, što je i učinjeno, te pozvao DORH da djeluje 'u interesu grada, građana i svih koji su ovom aferom obuhvaćeni'.

Male su šanse da se grad naplati u cijelosti

Činjenicu da 'Brodosplit' nije ovršen u mandatu prethodne gradske vlasti usprkos tomu da su postojala rješenja o ovrsi prije dva mjeseca otkrio je tportal. U ovom slučaju posebno je problematično da je tvrtka Tomislava Debeljaka u međuvremenu ušla u proces predstečajne nagodbe, što znači da nakon tog trenutka postoje vrlo malo šanse da se gradska potraživanja naplate u cijelosti.

I gradonačelnik Tomislav Šuta danas je pozvao stranku Centar da 'sazovu presicu i objasne remont Kuzmanićevog broda u Brodosplitu' jer je, kako se izrazi to 'tema svih tema koja pokazuje kako se prethodna vlast ponašala prema javnom novcu'.

Šuta i HDZ-ovci, međutim, suočili su se i s nekim pitanjima neugodnima za njih: naime, predsjednik koalicijske Hrvatske građanske stranke Željko Kerum na Trgovačkom sudu nepravomoćno je osuđen jer je 'oštetio vjerovnike tvrtke Kerum d.o.o.' na način da je neposredno prije njene propasti sebi isplatio oko pet milijuna eura dividende, dok njihova potraživanja nije podmirivao.