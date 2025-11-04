Pupovac nakon incidenta: Ljudi to ničime nisu zaslužili. Vlada se treba ozbiljno angažirati

Prema svjedočenjima organizatora, sudionici su se osjećali ugroženo, a gosti iz Novog Sada navodno su bili zatvoreni u prostoriji te su, kako su opisali, „izlazili pregovarajući kao taoci“.

Podsjetimo, došlo je do ozbiljnog incidenta tijekom manifestacije Dani srpske kulture, koju je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta u prostoru kotara Blatine. Skup su prekinuli mladići, od kojih su neki bili odjeveni u crno, uzvikujući parole poput „Za dom spremni“ i poručujući da se manifestacija ne može održavati na dan obilježavanja pada Vukovara.

Pupovac: Tražimo ozbiljnu političku angažiranost

"Premijer se sinoć oglasio i sinoć smo razgovarali, kao i sa nekim drugim članovima Vlade. Reći ću da za ovakvu pojavu, koja je jedna u nizu proteklih mjeseci, slična po svojem karakteru manifestiranja mržnje prema kulturi, prema etničkim razlikama je nešto što nas sve treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku angažiranost.

Očekujemo da će Vlada i Sabor krenuti u tom smjeru; da se prekine navikavanje na nasilno ponašanje i govor mržnje prema ljudima koji to ničim nisu zaslužili. Naročito to nije zaslužio ovaj grad koji je kroz svoju dugu povijest nosio barjak slobode. Siguran sam da će ovaj grad, zajedno sa svim drugima u Hrvatskoj, znati obraniti barjak slobode", kazao je Pupovac, prenosi N1.

Policija je intervenirala nakon dojave da se sudionici ne osjećaju sigurno, no prema riječima prisutnih, reakcija nije bila trenutna. U incidentu nije bilo fizičkog nasilja niti ozlijeđenih osoba, ali je događaj izazvao veliki strah među sudionicima i osude javnosti.

Predsjednik Boris Milošević oštro je reagirao, poručivši da je „prestrašno“ što se dogodilo i da „ovako ne može dalje“, ističući kako društvo i politika moraju odlučno reagirati na ovakve pojave.

Organizatori su izrazili šok zbog razine organiziranosti upada i upozorili da ovaj incident prelazi granice prijašnjih sličnih slučajeva. Unatoč svemu, najavili su nastavak programa Dana srpske kulture, uključujući izložbu koja će se održati na drugoj lokaciji u Splitu.