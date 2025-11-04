Milanović: Među njima ima i vucibatina mojih godina. To treba locirati, izručiti i presuditi!

Manifestacija je, prema programu, trebala uključiti nastupe ženskog pjevačkog zbora , dramske sekcije i mladih glazbenika iz Hrvatske i Srbije. Policija, prema navodima organizatora, nije reagirala tijekom incidenta, a nitko od sudionika nije ozlijeđen.

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je danas skandal koji se dogodio sinoć u Splitu kada je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture. Manifestacija Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, koja je bila dio Dana srpske kulture, sinoć je nasilno prekinuta nakon što je skupina mladića upala u prostor u kojem se održavao kulturni program.

Milanović o skandalu: Čemu maske?

'Ispričat ću vam nešto što se dogodilo prije dva mjeseca na splitskoj Rivi. Bile su to Sportske igre mladih, bilo je mnogo djece, najviše iz Srbije. Tamo sam bio na poziv organizatora, a pokraj mene je bio i srpski ministar sporta, iz Vučićeve vlade. On se tamo obratio i nitko nije trepnuo; mislim si OK, comfort zona (...).'

'Ovi dečki od jučer očito nisu bili spremni da se obračunaju prije dva mjeseca, nego su 'hrabro čekali' da se tamo okupe nebranjeni ljudi. Koji je to rezon napasti ljude? Zašto s maskama? Čemu maske', komentirao je Milanović.

'Ne treba im davati previše publiciteta'

'Odvojio bih mlade, za njih ima nade, to je kažnjivo djelo i za to treba odgovarati. Ima među njima vucibatina mojih godina, to treba locirati, izručiti i presuditi – HDZ-ovci znaju kako se to radi. Da im ne padne na pamet da to više rade, ne treba im davati previše publiciteta, za time žude', istaknuo je predsjednik, dodajući:

'Kao društvo se moramo odrediti što nam je agenda, što mi kao društvo radimo.'

O Jasenovcu

Predsjednik je komentirao i okrugli stol zbog Jasenovca u Saboru. 'To ovisi o tome tko vodi Sabor. Saznao sam za to tek kada je održano. Imam osjećaj gađenja prema onima koji pričaju da je tamo ubijeno 700 tisuća ljudi i prema onima koji pričaju da se tamo umiralo od studeni i od starosti', rekao je.