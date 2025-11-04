Milanović: Među njima ima i vucibatina mojih godina. To treba locirati, izručiti i presuditi!

Policija, prema navodima organizatora, nije reagirala tijekom incidenta, a nitko od sudionika nije ozlijeđen
Predsjednik Zoran Milanović komentirao je danas skandal koji se dogodio sinoć u Splitu kada je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture. Manifestacija Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, koja je bila dio Dana srpske kulture, sinoć je nasilno prekinuta nakon što je skupina mladića upala u prostor u kojem se održavao kulturni program.
Manifestacija je, prema programu, trebala uključiti nastupe ženskog pjevačkog zbora, dramske sekcije i mladih glazbenika iz Hrvatske i Srbije. Policija, prema navodima organizatora, nije reagirala tijekom incidenta, a nitko od sudionika nije ozlijeđen.
Milanović o skandalu: Čemu maske?
'Ispričat ću vam nešto što se dogodilo prije dva mjeseca na splitskoj Rivi. Bile su to Sportske igre mladih, bilo je mnogo djece, najviše iz Srbije. Tamo sam bio na poziv organizatora, a pokraj mene je bio i srpski ministar sporta, iz Vučićeve vlade. On se tamo obratio i nitko nije trepnuo; mislim si OK, comfort zona (...).'
'Ovi dečki od jučer očito nisu bili spremni da se obračunaju prije dva mjeseca, nego su 'hrabro čekali' da se tamo okupe nebranjeni ljudi. Koji je to rezon napasti ljude? Zašto s maskama? Čemu maske', komentirao je Milanović.
'Ne treba im davati previše publiciteta'
'Odvojio bih mlade, za njih ima nade, to je kažnjivo djelo i za to treba odgovarati. Ima među njima vucibatina mojih godina, to treba locirati, izručiti i presuditi – HDZ-ovci znaju kako se to radi. Da im ne padne na pamet da to više rade, ne treba im davati previše publiciteta, za time žude', istaknuo je predsjednik, dodajući:
'Kao društvo se moramo odrediti što nam je agenda, što mi kao društvo radimo.'
O Jasenovcu
Predsjednik je komentirao i okrugli stol zbog Jasenovca u Saboru. 'To ovisi o tome tko vodi Sabor. Saznao sam za to tek kada je održano. Imam osjećaj gađenja prema onima koji pričaju da je tamo ubijeno 700 tisuća ljudi i prema onima koji pričaju da se tamo umiralo od studeni i od starosti', rekao je.
Dodao je i da su određena dva dana u studenom koja se odnose na žrtvu Vukovara, a ostatak godine živi se normalno. 'Želimo postići društvo u kojem neće biti straha', dodao je. Smatra da takve događaje nije moguće spriječiti, ali da ih se treba na neki način obeshrabriti. Ponovio je da prema onima koji imaju 20 godina treba djelovati kazneno i odgojno, a sa starijima se treba posebno pozabaviti. 'To su zlikovci', poručio je.
Rekao je i da nema nikakvu kritiku za premijera Andreja Plenkovića, kazavši neka radi što misli da je najbolje. 'Ali mora biti svjestan da u ovom poslu svaki čin ima svoju posljedicu. Izravno ili neizravno, odmah ili odgođeno', kazao je predsjednik Milanović.