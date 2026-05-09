Ministar Šipić najavio novi zakon o demografskoj obnovi Hrvatske

Dajući punu podršku Ivani Žulj Terzić, kandidatkinji za gradonačelnicu, istaknuo je njezinu hrabrost i angažman. "Politika treba imati lice. Treba dati priliku novim ljudima, posebno ženama i poduzetnicima koji žele nešto promijeniti u svojoj sredini“, poručio je Šipić.

Naglasio je i kako su upravo demografija, obitelj i ostanak mladih ključna pitanja za budućnost Slavonije i Hrvatske te dodao da su upravo programi DP-ovih kandidata usmjereni prema budućnost i rješavanju konkretnih problema građana.

Upozorio je i na negativne demografske trendove u Novoj Gradiški i zapadnoj Slavoniji te naveo da je grad između dva popisa stanovništva izgubio gotovo 20 posto stanovnika, kao i da statistike rođenih i umrlih pokazuju ozbiljan problem depopulacije.

Upozorivši da Hrvatska bez djece i mladih obitelji nema budućnost, ministar je rekao kako je nužno vratiti optimizam i vjeru u razvoj lokalnih zajednica. "Možemo imati milijarde iz EU fondova, ali bez života, djece i obitelji nema budućnosti“, rekao je.

Govoreći o radu Ministarstva, Šipić je istaknuo kako aktualna politika Vlade RH daje snažniji naglasak demografiji, obitelji i ravnomjernom regionalnom razvoju nego ranijih godina, rekavši da se kroz konkretne mjere pokušava odgovoriti na dugogodišnje probleme iseljavanja i pada nataliteta.

Važan nam je svaki dio Hrvatske

Kao jednu od najvažnijih mjera izdvojio je šest mjeseci pune plaće tijekom rodiljnog i roditeljskog dopusta. "To nije standard koji postoji bilo gdje u Europi“, rekao je te dodao kako prvi pokazatelji govore o blagom povećanju broja rođene djece.

Naveo je i da je Ministarstvo prošle godine dodijelilo više od 20 milijuna eura za dječja igrališta, opremanje vrtića i projekte za djecu i obitelji, pri čemu, kako kaže, nije bilo važno kojoj političkoj opciji pripada pojedina lokalna sredina. "Podijelili smo 685 ugovora i nismo gledali tko je tko. Nama je svaki kutak Hrvatske važan“, istaknuo je.

Dodao je kako Ministarstvo nastavlja ulagati u vrtiće, edukativne i sportske programe te potporu potpomognutim i brdsko-planinskim područjima, među kojima je i velik dio Slavonije. Govoreći o dugoročnim planovima, Šipić je istaknuo kako je jedan od ključnih projekata Ministarstva izrada novog Zakona o demografskoj obnovi kojim bi se demografija postavila u središte svih državnih politika.

"Želimo donijeti zakon koji će biti temelj demografske revitalizacije Hrvatske“, rekao je i naglasio da zakon neće obuhvaćati samo populacijske mjere, nego i programe povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka.