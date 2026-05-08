Dan Europe

Costa pozvao vlasti BiH da ispune uvjete i otvore pregovore s EU

V. B./Hina

08.05.2026 u 20:13

Antonio Costa
Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je u petak vlasti Bosne i Hercegovine da ispune preostale uvjete za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, istaknuvši da sljedeći korak na europskom putu zemlje ovisi o unutarnjem konsenzusu

Costa je poruku uputio građanima BiH povodom Dana Europe, a video obraćanje podijeljeno je iz Ureda Izaslanstva Europske unije u BiH.

„Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji”, poručio je Costa.

Naglasio je da Europska unija vjeruje kako je budućnost Bosne i Hercegovine u EU te podsjetio da se Dan Europe obilježava kao dan zajedničkog europskog projekta, izgrađenog na jedinstvu umjesto podjela i suradnji umjesto sukoba.

BiH za otvaranje pregovora treba usvojiti Zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH i Zakon o sudovima BiH, kao i imenovati glavnog pregovarača za pregovore s EU.

Europsko vijeće je u ožujku 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora s BiH uz ispunjavanje preostalih uvjeta.

