Costa pozvao vlasti BiH da ispune uvjete i otvore pregovore s EU

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je u petak vlasti Bosne i Hercegovine da ispune preostale uvjete za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, istaknuvši da sljedeći korak na europskom putu zemlje ovisi o unutarnjem konsenzusu
Costa je poruku uputio građanima BiH povodom Dana Europe, a video obraćanje podijeljeno je iz Ureda Izaslanstva Europske unije u BiH.
„Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji”, poručio je Costa.
Naglasio je da Europska unija vjeruje kako je budućnost Bosne i Hercegovine u EU te podsjetio da se Dan Europe obilježava kao dan zajedničkog europskog projekta, izgrađenog na jedinstvu umjesto podjela i suradnji umjesto sukoba.
BiH za otvaranje pregovora treba usvojiti Zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH i Zakon o sudovima BiH, kao i imenovati glavnog pregovarača za pregovore s EU.
Europsko vijeće je u ožujku 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora s BiH uz ispunjavanje preostalih uvjeta.