Pazite što su Britanci poslali na Cipar da bi ga branili od iranskih dronova

Ujedinjeno Kraljevstvo rasporedilo je ovih dana helikoptere Kraljevske mornarice tipa Wildcat HMA Mk2 u bazu Kraljevskih zračnih snaga (RAF) Akrotiri na Cipru da bi ojačalo obranu od prijetnji što je predstavljaju iranski dronovi u istočnom Sredozemlju. Britanci su pritom svoje helikoptere opremili najsuvremenijim protudronovskim naoružanjem, idealnim za njihovo rušenje. Evo o kojoj je opremi riječ i zašto britansko raspoređivanje na Cipru ima podjednako taktičku i stratešku važnost

Nekoliko specijaliziranih portala zabilježilo je da su britanski transportni avioni C-17 Globemaster u samo jednom danu prevezli borbene helikoptere Wildcat da bi se ojačala obrana istočnog Sredozemlja od iranskih dronova. RAF je opisao prijevoz helikoptera kao misiju koja je zahtijevala demontažu i potom utovar Wildcata u mornaričkoj bazi Yeovilton, a ona nije dizajnirana za velike transporte i brzu dostavu na Cipar.

Prema britanskom ministarstvu obrane, proces je operativno važan jer pokazuje da su združene snage sposobne regenerirati borbenu masu bez čekanja na brodski tranzit ili sporiji ciklus pomorskog prijevoza. Za britanske zapovjednike brza zračna mobilnost pretvara helikoptere Wildcat iz ukrcanog pomorskog sredstva u odmah dostupno pojačanje za obranu baza, pomorski nadzor, zaštitu snaga i krizni odgovor iz Akrotirija, o kojem je tportal već pisao. U praktičnom smislu Britanci nisu samo premještali helikoptere, već i sažimali vremenske rokove za raspoređivanje i čuvali taktički izbor u okruženju u kojem je vrijeme upozorenja na prijetnju kratko i gdje se dronovi mogu pojaviti uz neznatnu najavu.

Britanski helikopter Wildcat HMA Mk2 Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Si Ethell







+6 Britanski helikopter Wildcat HMA Mk2 Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Si Ethell

Vojni analitičari smatraju da je brzo razmještanje britanskih helikoptera na Cipar više od rutinskog premještanja zrakoplovnih sredstava. Riječ je, naime, o brzom pojačanju britanske prednje protuzračne obrane u istočnom Sredozemlju postavljanjem mobilnih sustava bliže njihovim bazama, brodskim putovima i regionalnim žarištima u trenutku u kojem jednosmjerni dronovi za napad i jeftine bespilotne prijetnje oblikuju operativno planiranje na cijelom području operacija. 'Gust' odgovor protivniku Valja istaknuti da je helikopter koji se šalje naprijed sam po sebi sposobna platforma. Wildcat HMA Mk2 je višenamjenski palubni helikopter Kraljevske mornarice, dizajniran za djelovanje s fregata, razarača i pomoćnih plovila u protupovršinskom ratovanju, pomorskoj sigurnosti, zaštiti snaga, borbi protiv piratstva i narkotika, protupodmorničkom ratovanju i misijama izviđanja.

Službeni podaci Kraljevske mornarice navode njegovu brzinu od 160 čvorova, odnosno 296 kilometara na sat, domet od 250 nautičkih milja ili 402 kilometra te duljinu od 15 metara i nosivost od tone. Posadu mu čine pilot i promatrač, s otpornim sjedalima za šest dodatnih vojnika, a koristi snažnije motore LHTEC CTS800-4N od Lynxa, modela koji je zamijenio, što mu pomaže u radu u ekstremnim uvjetima. Helikopter također ima digitalni stakleni kokpit, Wescamov elektrooptički senzor MX-15 postavljen na nosu za ciljanje danju i noću te Seaspray, radar koji Kraljevska mornarica već koristi na kopnu i moru. Uz mobilnost, Wildcat je borbeno relevantan jer može nositi torpeda Sting Ray, protubrodske projektile Sea Venom, lake rakete Martlet i strojnicu M3M kalibra 12,7 milimetara. Ispitivanja Kraljevske mornarice pokazala su da može djelovati potpuno natovaren svojim novim raketnim sustavima u zahtjevnim stanjima na moru, uključujući asimetrične konfiguracije koje jednu stranu ostavljaju slobodnom za zadaće s topom ili vitlom.

Prema dosadašnjim testiranjima, na Wildcat se može integrirati do 20 raketa tipa Martlet, čime se stvara gust spremnik za male i brze ciljeve poput iranskih dronova tipa Šahid. Što se tiče teže opreme, Sea Venom daje Wildcatu opciju protubrodskog udara s udaljenosti do 20 kilometara i to s bojevom glavom težine 30 kilograma. Pritom može koristiti podatkovnu vezu za preusmjeravanje ili prekid napada u zagušenim obalnim okruženjima. Pokretni presretač Vlada Ujedinjenog Kraljevstva izričito je izjavila da su helikopteri poslani u istočni Mediteran naoružani raketama Martlet da bi se suprotstavili prijetnji dronova, a službeni materijali navode da je lagana višenamjenska raketa od 13 kilograma dizajnirana za prijetnje koje uključuju njih, ali i helikoptere, druge zrakoplove te male i brze pomorske ciljeve.

Kraljevska mornarica već je potvrdila tu tvrdnju testiranjem i borbenim gađanjem. U srpnju 2023. godine izvela je prvo uspješno gađanje zračnih ciljeva tijekom ispitivanja Martleta, a u studenom 2024. objavila je da je Wildcat uništio dron tipa Banshee iznad Bristolskog kanala u prvom zračnom gađanju te vrste. Korištenje Martleta za djelovanje protiv bespilotnih letjelica zapovjednicima omogućuje brz i pokretan presretač koji može pretraživati radarom i elektrooptikom, klasificirati na daljinu i progoniti ciljeve bez oslanjanja isključivo na fiksne zemaljske lansere. S taktičke perspektive ovo je važno jer se obrana od dronova sve više odnosi na geometriju i upornost, a ne samo na domet projektila. Helikopter, naime, može pomicati zonu angažmana naprijed, patrolirati prilazima moru, štititi brodove uz lučku infrastrukturu ili loviti dronove ili sporije projektile koji prođu kroz širi zaslon protuzračne obrane. Wildcat nije zamjena za protuzračnu obranu, poput britanskih razarača klase 45, ili za namjensku zemaljsku protuzračnu obranu, ali ispunjava važan srednji sloj između najsuvremenijih sustava protuzračne obrane i ciljane, lokalizirane zaštite određenog područja. Njegova sposobnost polijetanja s brodova ili strogih prednjih lokacija, djelovanja danju ili noću te prebacivanja između nadzora, pratnje i kinetičkog angažmana čini ga posebno vrijednim protiv sadašnjih problema mješovitih napada na kritičnu infrastrukturu i pomorske uske točke. U istočnom Sredozemlju, gdje Britanci održavaju regionalnu prisutnost, ta je fleksibilnost strateški korisna, kao i taktički učinkovita.

