Uopće ne čudi što su na meti Irana: Što sve znamo o britanskim zračnim bazama na Cipru

Nakon gotovo 66 godina neovisnosti Cipar se ovih dana našao usred još jednog bliskoistočnog sukoba prvenstveno zato što se na njemu nalaze dvije velike britanske vojne baze, ostatak britanske kolonijalne prošlosti. Riječ je o bazama Kraljevskih zračnih snaga (RAF) Dhekelia i Akrotiri, od kojih je potonja prošlog ponedjeljka pogođena iranskim dronom. Donosimo više o njima jer njihova važnost u kontekstu regionalnih sukoba, borbe protiv terorizma i nadzora istočnog Sredozemlja potvrđuje da ostaju ključni element britanske i šire zapadne sigurnosne arhitekture u 21. stoljeću

Britanske suverene baze na Cipru – Akrotiri i Dhekelia – predstavljaju jedinstven primjer trajne vojne prisutnosti Ujedinjenog Kraljevstva izvan njegova matičnog teritorija, utemeljene na specifičnom pravnom aranžmanu nastalom u procesu dekolonizacije. Njihov status, funkcija i geopolitičko značenje oblikovani su povijesnim nasljeđem britanske uprave nad Ciprom, strateškim položajem istočnog Mediterana te suvremenim sigurnosnim izazovima u širem bliskoistočnom i euroazijskom prostoru.

Cipar je od 1878. bio pod britanskom upravom, a formalno je postao krunska kolonija 1925. godine. Proces njegova osamostaljenja kulminirao je potpisivanjem Sporazuma o osnivanju, kojim je 1960. godine proglašena neovisnost Cipra. Tim je ugovorom Ujedinjeno Kraljevstvo zadržalo suverenitet nad dvama teritorijima – Akrotirijem na jugu otoka i Dhekelijom na jugoistoku – a oni zajedno obuhvaćaju približno 254 četvorna kilometra, odnosno oko tri posto ukupne površine Cipra. Za razliku od klasičnih vojnih baza na temelju sporazuma o najmu ili stacioniranju, one su definirane kao suverene baze, što znači da su pod punim britanskim suverenitetom, iako nisu dio Ujedinjenog Kraljevstva u ustavnopravnom smislu. U njima se stoga primjenjuje poseban pravni režim kombinirajući britansko zakonodavstvo i određene elemente ciparskog prava, uz ograničenja u pogledu civilnog razvoja i demografskih promjena.

+6 Britanske baze na Cipru Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Alex Scott

U-2 kao redovit gost Budući da geostrateški položaj Cipra omogućuje projekciju moći prema Bliskom istoku, sjevernoj Africi i istočnom Sredozemlju, RAF-ova baza Akrotiri smatra se jednom od ključnih britanskih prekomorskih instalacija. Ona služi kao logističko i operativno čvorište za RAF-ove operacije, ali i one savezničkih snaga, osobito u okviru NATO-a i koalicijskih operacija. Baza Akrotiri izgrađena je sredinom 1950-ih i bila je početna točka za operacije tijekom Sueske krize 1956. godine, pobune EOKA-e, odnosno ciparsko-grčke nacionalističke gerilske organizacije koja je vodila kampanju za okončanje britanske vladavine na Cipru i ujedinjenje s Grčkom te praćenja borbi i prekida vatre u Sueskom kanalu između Egipta i Izraela 1970-ih.

Izvor: Društvene mreže / Autor: BFBS Forces News

Valja naglasiti da su redovni korisnici Akrotirija 70-ih godina prošlog stoljeća bili i američki špijunski avioni U-2, a oni su također prikupljali podatke o sukobu Egipta i Izraela tijekom Jomkipurskog rata. Prema dostupnim informacijama, američki U-2 polijetali 2010. godine iz Akrotirija u sklopu operacije Cedar Sweep za nadzor Libanona, prenoseći informacije vlastima u Bejrutu o Hezbolahovim militantima. Također su se služili tom bazom tijekom operacije Highland Warrior za nadzor Turske i sjevernog Iraka da bi prenijeli informacije vlastima u Ankari. Korištena je i tijekom prijema američkih žrtava nakon bombardiranja vojarne u Bejrutu 1983., a i prilikom odmazde napadom na Libiju 1986. godine. Uz to, igrala je glavnu ulogu kao tranzitna točka za evakuaciju tijekom Libanonskog rata 2006., a poslužila je i kao baza za pomoćne zrakoplove u operaciji Ellamy, doprinosu Ujedinjenog Kraljevstva vojnoj intervenciji NATO-a u Libiji 2011. godine.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sebastian Ioan

Bez potrebe za nosačima zrakoplova Posljednjih desetljeća Akrotiri je imao važnu ulogu u operacijama nad Irakom i Sirijom, uključujući potporu misijama protiv tzv. Islamske države, kao i u nadzornim i obavještajnim aktivnostima. Infrastruktura baze omogućuje prihvat borbenih zrakoplova, aviona za dopunu gorivom u zraku te transportnih i izviđačkih platformi, čime se osigurava visoka razina operativne fleksibilnosti. Primjerice, u kolovozu 2014. godine šest RAF-ovih višenamjenskih aviona Panavia Tornado raspoređeno je u Akrotiriju radi izviđačkih misija iznad Iraka, ali i napade na položaje tzv. Islamske države koje su prethodno označili irački Kurdi. Dvije godine kasnije baza je korištena za podršku raketnim napadima na Siriju, a 2024. britanski Typhooni polijetali su iz nje kako bi napadali položaje hutista u Jemenu. Između prosinca 2023. i ožujka 2025. godine RAF je iz Akrotirija izveo više od 500 nadzornih letova iznad Gaze, koristeći pritom klipne avione Shadow R1.

Ovisno o potrebama, RAF u Akrotiriju rotira svoje borbene eskadrile u sklopu ekspedicijske zračne skupine pa se tako na pisti redovito mogu vidjeti Eurofighter Typhooni iz baza Coningsby i Lossiemouth, a oni mogu brzo intervenirati bez potrebe za oslanjanjem na nosače zrakoplova. Također, koristi se za djelovanje izviđačkih i nadzornih platformi, operacije nadopunjavanja gorivom u zraku te logističku potporu dugotrajnim zračnim kampanjama. Stoga se u Akrotiriju može vidjeti čitav niz zrakoplova iz zračnih mobilnih snaga, među kojima su Airbusovi transportni avioni A400M Atlas, zračni tankeri Voyager KC3, pomorski patrolni i izviđački avioni P-8 Poseidon te više tipova nadzorno-obavještajnih dronova. Baza Dhekelia, iako manje eksponirana u zračnoj komponenti, ima važnu ulogu u komunikacijskim i obavještajnim sustavima. U njezinoj blizini nalazi se niz instalacija povezanih s elektroničkim nadzorom i signalno-obavještajnim aktivnostima, što odražava dugoročnu britansku strategiju održavanja informacijske prednosti i nadzora tog dijela Sredozemlja, komunikacija na Bliskom istoku i pomorskog prometa kroz Sueski kanal. U kontekstu suvremenih sukoba, ova obavještajna dimenzija često je jednako važna kao i sama borbena komponenta.