Papa poslao dramatično upozorenje, riječ je o budućnosti čovječanstva

Bi. S. / Hina

21.04.2026 u 16:45

Izvor: EPA / Autor: JOSE SENA GOULAO
Papa Lav upozorio je u utorak da je budućnost čovječanstva u opasnosti da bude 'tragično ugrožena' zbog ratova koji se vode i sloma međunarodnog prava, u oštrom govoru u Ekvatorskoj Gvineji tijekom afričke turneje po četiri države

Prvi američki papa, koji je izazvao gnjev američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je posljednjih tjedana postao otvoreniji u kritikama, također je osudio 'kolonizaciju' Zemljinih naftnih i mineralnih resursa, za što je rekao da potiče krvave sukobe.

'Sudbina čovječanstva u opasnosti je da bude tragično ugrožena bez promjene smjera i preuzimanja političke odgovornosti te bez poštovanja institucija i međunarodnih sporazuma', rekao je Papa.

U govoru pred predsjednikom Ekvatorske Gvineje Teodorom Obiangom Nguemijem Mbasogouom i drugim političkim čelnicima, poglavar Katoličke Crkve s 1,4 milijarde članova poručio je: 'Bog to ne želi.'

'Njegovo se sveto ime ne smije skrnaviti voljom za dominacijom, bahatošću ili diskriminacijom. Iznad svega, ono se nikada ne smije zazivati kako bi se opravdali izbori i postupci koji donose smrt', poručio je.

Papa Lav, koji je posjetio Ekvatorsku Gvineju u sklopu posljednje etape ambiciozne desetodnevne afričke turneje, usvojio je tijekom boravka u Africi novi, snažniji stil govora, upućujući oštre osude rata, nejednakosti i globalnog vodstva.

U ponedjeljak je na događaju u Angoli upozorio da mnoge ljude u svijetu 'iskorištavaju autoritarni vladari, a varaju bogati'.

Lavovi komentari u kojima žali zbog korištenja religije za opravdavanje nasilja odjek su njegovih izjava iz ožujka, kada je rekao da Bog odbija molitve vođa čije su 'ruke pune krvi'.

Konzervativni katolički komentatori te su opaske protumačili kao usmjerene protiv američkog ministra obrane Petea Hegsetha, koji koristi kršćansku retoriku kako bi opravdao rat protiv Irana.

Lav se posljednjih tjedana profilira kao sve glasniji kritičar tog rata, ističe agencija Reuters.

