Papa u Angoli: Pozvao vjernike da se riješe podjela koja ih muče već desetljećima

Papa Lav XIV. pozvao je u nedjelju Angolce da prevladaju podjele nakon desetljeća krvavih sukoba dok se obraćao oko 100.000 ljudi okupljenih na misi na polju u blizini glavnog grada Luande.

Angola je proživjela krvavi građanski rat od 1975. do 2002. Papa ju je opisao "lijepom, ali ranjenom zemljom". Pozvao je Angolce da "zajedno izgrade zemlju u kojoj će stare podjele biti prevladane jednom zauvijek, gdje će mržnja i nasilje nestati". Vjernici su prije zore počeli pristizati u Kilambu, prkoseći vrućini i vlažnim uvjetima kako bi čuli papu koji je otvoreno govorio o ratu i nejednakosti te razljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ples i vika usred papinog dolaska Do početka mise se okupilo mnoštvo ljudi. Plesali su i vikali dok je Lav prolazio u svom bijelom papamobilu. Među onima koji su dočekali Lava bila je i sestra Christina Matende, koja je stigla u ranim jutarnjim satima. "Papin dolazak ovdje je radost", rekla je. "Živimo u vremenu punom poteškoća", dodala je Matende. Angola je jedna od vodećih zemalja proizvođača nafte u supsaharskoj Africi, ali njezino stanovništvo od 36,6 milijuna ljudi još uvijek se suočava s ekstremnim siromaštvom, a više od 30 posto živi s manje od 2,15 dolara dnevno, pokazuju podaci Svjetske banke. Više od polovice stanovništva izjašnjava se kao katolici.

Papa osudio 'despote i tirane' Lav, prvi američki papa, posjetio je Angolu u sklopu treće etape turneje po četiri afričke zemlje. U obraćanju političkim čelnicima te zemlje u subotu, osudio je iskorištavanje prirodnih resursa na kontinentu. Papa je oštro kritizirao "despote i tirane". Poručio je da oni jamče bogatstvo, ali ne ispunjavaju svoja obećanja, što dovodi do patnje i smrti. Lav je pozvao političke čelnike da se usredotoče na pomaganje svim svojim ljudima, a ne samo korporativnim interesima.