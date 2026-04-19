GRAĐANSKI RAT

Papa u Angoli: Pozvao vjernike da se riješe podjela koja ih muče već desetljećima

I.K./Hina

19.04.2026 u 13:37

Papa Lav XIV. u Angoli Izvor: EPA / Autor: LUCA ZENNARO
Papa Lav XIV. pozvao je u nedjelju Angolce da prevladaju podjele nakon desetljeća krvavih sukoba dok se obraćao oko 100.000 ljudi okupljenih na misi na polju u blizini glavnog grada Luande.

Angola je proživjela krvavi građanski rat od 1975. do 2002. Papa ju je opisao "lijepom, ali ranjenom zemljom".

Pozvao je Angolce da "zajedno izgrade zemlju u kojoj će stare podjele biti prevladane jednom zauvijek, gdje će mržnja i nasilje nestati".

Vjernici su prije zore počeli pristizati u Kilambu, prkoseći vrućini i vlažnim uvjetima kako bi čuli papu koji je otvoreno govorio o ratu i nejednakosti te razljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ples i vika usred papinog dolaska

Do početka mise se okupilo mnoštvo ljudi. Plesali su i vikali dok je Lav prolazio u svom bijelom papamobilu. Među onima koji su dočekali Lava bila je i sestra Christina Matende, koja je stigla u ranim jutarnjim satima.

"Papin dolazak ovdje je radost", rekla je. "Živimo u vremenu punom poteškoća", dodala je Matende.

Angola je jedna od vodećih zemalja proizvođača nafte u supsaharskoj Africi, ali njezino stanovništvo od 36,6 milijuna ljudi još uvijek se suočava s ekstremnim siromaštvom, a više od 30 posto živi s manje od 2,15 dolara dnevno, pokazuju podaci Svjetske banke. Više od polovice stanovništva izjašnjava se kao katolici.

Vjernici u Angoli pozdravili papu Izvor: EPA / Autor: LUCA ZENNARO

Papa osudio 'despote i tirane'

Lav, prvi američki papa, posjetio je Angolu u sklopu treće etape turneje po četiri afričke zemlje. U obraćanju političkim čelnicima te zemlje u subotu, osudio je iskorištavanje prirodnih resursa na kontinentu.

Papa je oštro kritizirao "despote i tirane". Poručio je da oni jamče bogatstvo, ali ne ispunjavaju svoja obećanja, što dovodi do patnje i smrti.

Lav je pozvao političke čelnike da se usredotoče na pomaganje svim svojim ljudima, a ne samo korporativnim interesima.

Topli doček pape u Angoli Izvor: EPA / Autor: LUCA ZENNARO

Anielka Caliata pridružila se u nedjelju gomili koja je čekala papu Lava u Kilambi. Rekla je da je zahvalna na načinu na koji je papa debitirao sa snažnim govorničkim stilom na svojoj afričkoj turneji.

"Našoj zemlji je potrebno puno ovakvih poruka i mislim da će nam papa pomoći da o tome razmišljamo i promišljamo, znajući da svi moramo surađivati ​​i dati sve od sebe kako bismo imali mir", rekla je Caliata u pratnji svog zaručnika i roditelja.

