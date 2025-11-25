Otkriveno kako je Witkoff savjetovao Putinu da se dodvori Trumpu, a i kako je došlo do kontroverznog američkog plana

Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff rekao je prošli mjesec visokom dužnosniku Kremlja da bi postizanje mira u Ukrajini zahtijevalo da Rusija preuzme kontrolu nad Donjeckom i potencijalno zasebnu teritorijalnu razmjenu. Otkrila je to snimka njihovog razgovora koju je dobio na uvid Bloomberg.

U telefonskom razgovoru 14. listopada s Jurijem Ušakovom, glavnim savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku, Witkoff je rekao kako vjeruje da su ustupci vezani uz teritorij nužni, dok je istovremeno savjetovao Ušakovu da čestita Trumpu i predstavi rasprave na optimističniji način, prenosi Guardian. 'Sad, između nas, znam što će trebati da se postigne mirovni sporazum: Donjeck i možda neka zamjena teritorija negdje drugdje', rekao je Witkoff Ušakovu tijekom petominutnog razgovora, prema transkriptu Bloomberga. 'Ali kažem — umjesto da tako razgovaramo, hajdemo govoriti s više nade jer mislim da ćemo doći do dogovora.' <<< Tajna operacija i šetnje s Putinom: Milijarder kojeg Trump obožava vodi skriveni rat za Moskvu >>>

Snimka pruža izravan uvid u Witkoffov pristup pregovorima i čini se da otkriva podrijetlo kontroverznog američkog mirovnog prijedloga od 28 točaka, na koji su oštro reagirali i u Ukrajini, ali i u Europi. Tijekom razgovora, Witkoff, koji je nedavno pomogao u posredovanju prekida vatre u Gazi, predložio je Moskvi i Washingtonu da razviju zajednički okvir za mir po uzoru na taj sporazum. 'Sastavili smo Trumpov plan od 20 točaka za mir, i mislim da bismo mogli učiniti isto s vama', rekao je. Witkoff je također dao taktičke savjete o tome kako Putin treba pokrenuti tu temu s Trumpom, uključujući prijedlog da se organizira telefonski razgovor između Trumpa i Putina prije posjeta Volodimira Zelenskog Bijeloj kući kasnije tog tjedna. Ušakov je, čini se, djelomično prihvatio te savjete. Putin 'će čestitati' i reći: 'Gospodin Trump je pravi mirotvorac', rekao je. Oštro kritizirani prijedlog od 28 točaka zahtijevao bi da Ukrajina Rusiji prepusti cijelu regiju Donjeck, uključujući i područja koja sada drži pod svojom kontrolom. Ta bi se područja pretvorila u demilitariziranu tampon-zonu međunarodno priznatu kao ruska, a plan bi također dao Rusiji kontrolu nad Luhanskom i Krimom, dok bi se postojeće bojišnice u Hersonskoj i Zaporiškoj oblasti 'zamrznule'.

Sastanak Putina i Witkoffa Izvor: EPA / Autor: KRISTINA KORMILITSYNA / SPUTNIK / KREMLIN POOL







+2 Sastanak Putina i Witkoffa Izvor: EPA / Autor: KRISTINA KORMILITSYNA / SPUTNIK / KREMLIN POOL