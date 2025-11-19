PLAN OD 28 TOČAKA

Procurila informacija: Bijela kuća s Rusijom u tajnosti izrađuje novi plan za Ukrajinu

M.Č./Hina

19.11.2025 u 06:40

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki posebni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff
Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki posebni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Trumpova administracija tajno formulira novi plan za okončanje rata u Ukrajini u konzultacijama s Rusijom, izvijestio je Axios u utorak, pozivajući se na američke i ruske dužnosnike

Riječ je o planu od 28 točaka inspiriranom planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid vatre u Gazi, izvijestila je novinska agencija.

Slično planu za Gazu, prijedlog bi se sastojao od "mira u Ukrajini, sigurnosnih jamstava, sigurnosti u Europi i budućih odnosa SAD-a s Rusijom i Ukrajinom", izvijestio je Axios, pozivajući se na izvore.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff vodi formiranje plana i "opširno ga je raspravljao s ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim", izvijestio je Axios, pozivajući se na američkog dužnosnika.

Pozivajući se na ukrajinskog dužnosnika, Axios je rekao da je Witkoff ranije ovog tjedna u Miamiju razgovarao o planu s Rustemom Umerovom, savjetnikom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za sigurnost.

vezane vijesti

Američki dužnosnik također je rekao Axiosu da je Bijela kuća počela informirati europske dužnosnike o prijedlogu.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar.

U međuvremenu, noćas je Rusija poslala 11 dronova prema Ukrajini. Pogođena je stambena zgrada u Harkivu, drugom najvećem ukrajinskom gradu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oštećena zgrada

oštećena zgrada

Zagreb zbog Vjesnika od danas u još većem prometnom kaosu: Donose se teške odluke
JOŠ UVIJEK GORI

JOŠ UVIJEK GORI

Požar progutao 170 zgrada u Japanu, jedna osoba nestala: Ljudi pobjegli u skloništa
vlada predložila

vlada predložila

Sabor danas raspravlja o tri nova zakona

najpopularnije

Još vijesti