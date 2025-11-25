oglasio se na mrežama

Trump: Američki plan je dotjeran, šaljem izaslanike u Kijev i Moskvu

M. Šu./Hina

25.11.2025 u 22:50

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je izvorni američki plan za Ukrajinu "dotjeran uz doprinose obiju strana" i dodao da šalje svoje izaslanike na pregovore u Kijev i Moskvu.

"Naložio sam svom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da se sastane s predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se tajnik kopnene vojske Dan Driscoll sastati s Ukrajincima", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Nije naveo konkretan datum sastanaka.

Prijedlog se temelji na planu od 28 točaka koji su Sjedinjene Države prošli tjedan predstavile Kijevu, a na kojem su američki i ukrajinski dužnosnici radili tijekom vikenda u Ženevi.

vezane vijesti

Kremlj je objavio da Rusija još nije konzultirana o novom nacrtu sporazuma, upozorivši da možda neće prihvatiti amandmane na prošlotjedni plan s kojim se načelno složila.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u utorak da bi odluka Moskve mogla biti "fundamentalno drugačija" ako se uvedu značajne promjene.

Do utorka ujutro Kremlj nije primio kopiju novog plana, rekao je Lavrov, optužujući Europu za potkopavanje američkih mirovnih napora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u utorak naznačio da podržava okvir za mirovni sporazum s Rusijom, no da je potrebno srediti osjetljiva pitanja na sastanku s Trumpom za koji također nije određen točan datum.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
javljaju američki mediji

javljaju američki mediji

Ukrajina pristala na Trumpov mirovni plan
POTEZ OČAJNIKA

POTEZ OČAJNIKA

Izdali domovinu za par eura: Mladi ukrajinski par otkrio kako ih je Kremlj navukao na špijunažu
ANALIZA NAFTNIH STRUČNJAKA

ANALIZA NAFTNIH STRUČNJAKA

Je li Srbija zaista pred kolapsom ili Aleksandar Vučić opet dramatizira samo kako bi se pojavio kao spasitelj?

najpopularnije

Još vijesti