Iran u plamenu, WSJ: SAD razmatra napad

I.V./Hina

10.01.2026 u 23:18

Gori državna zgrada u Karaju, Iranu dok traju prosvjedi diljem zemlje
Gori državna zgrada u Karaju, Iranu dok traju prosvjedi diljem zemlje
Iranske vlasti u subotu su dale naslutiti da bi mogle pojačati obračun s najvećim antivladinim prosvjedima u nekoliko godina za koje elitna Revolucionarna garda krivi "teroriste" i obećava da će očuvati vladajući poredak

Američki predsjednik Donald Trump, koji je iznova prijetio intervencijom proteklih dana, objavio je na društvenim mrežama u subotu: "Iran želi slobodu, možda kao nikad prije. SAD je spreman pomoći!!!"

Jučer je u Bijeloj kući Trump rekao da će Teheran "vrlo snažno" udariti ako vlada "počne ubijati ljude". Dužnosnici Trumpove administracije vodili su preliminarne razgovore o tome kako izvesti napad na Iran, ako bude potrebno da se ispune Trumpove prijetnje. Pregovarali su i o tome koja bi mjesta mogla biti meta, rekli su američki dužnosnici.

Jedna od opcija o kojoj se raspravlja je veliki zračni napad na više iranskih vojnih ciljeva, rekao je jedan od dužnosnika. Drugi dužnosnik rekao je da ne postoji konsenzus o tome koji postupak poduzeti te da nikakva vojna oprema ili osoblje nisu premješteni u pripremi za napad, piše Wall Street Journal. Dužnosnici su upozorili da su ovi razgovori dio normalnog planiranja. Nema znakova neposrednog napada na Iran, rekli su.

Revolucionarna garda: Održavanje sigurnosti je 'crvena linija'

U obraćanju na državnoj televiziji Revolucionarna garda (IRGC), elitna sila koja je slomila prethodni val nemira, optužila je "teroriste" da su u protekle dvije noći napadali vojsku i policijske baze. Rekla je da je nekoliko građana i pripadnika snaga sigurnosnih ubijeno te da je zapaljeno javno i privatno vlasništvo.

Očuvanje dostignuća Islamske revolucije i održavanje sigurnosti "crvena je linija", istaknuo je IRCG.

Redovna vojska također je izdala priopćenje rekavši da će "štititi i čuvati nacionalne interese, stratešku infrastrukturu zemlje i javno vlasništvo."

Iranska skupina za zaštitu ljudskih prava, HRANA, rekla je da je barem 50 prosvjednika i 15 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno i uhićeno oko 2300 ljudi.

Novi prosvjedi diljem Irana

Nakon što je pala noć u subotu, nove snimke objavljene na internetu prikazuju nove prosvjede u brojnim četvrtima glavnog grada Teherana i nekoliko drugih gradova, uključujući Rašt na sjeveru, Tabriz na sjeverozapadu te Širaz i Kerman na jugu.

Državni mediji rekli su da je općinska zgrada zapaljena u Karaju, zapadno od Teherana. Snimke državne televizije prikazale su pogrebe članova snaga sigurnosti koji su poginuli u napadima u gradovima Širazu, Komu i Hamedanu.

Na snimkama objavljenima u petak na društvenim mrežama vide se gomile ljudi okupljene u Teheranu i požare na ulicama glavnog grada. U jednom videu može se vidjeti noćni prosvjed u teheranskom okrugu Saadatabad i muškarac koji govori da su prosvjednici preuzeli to područje.

"Masa dolazi. Smrt diktatoru, smrt Hameneiju", rekao je, misleći na vrhovnog vođu Alija Hameneija.

Reza Pahlavi: Cilj je pripremiti se za zauzimanje gradskih središta

Prosvjednike iz inozemstva ohrabruje sin posljednjeg iranskog šaha svrgnutog s vlasti islamskom revolucijom 1979. godine.

U svojem najnovijem apelu na društvenoj mreži X, Reza Pahlavi, koji boravi u SAD-u, poručio je: "Naš cilj više nije samo izići na ulice; cilj je pripremiti se za zauzimanje gradskih središta i njihovo zadržavanje." Također je pozvao "'radnike i zaposlenike u ključnim sektorima gospodarstva, posebno u prometu, nafti, plinu i energetici", da počnu nacionalni štrajk.

Trump je u četvrtak rekao da nije sklon susretu s Pahlavijem, što je znak da čeka da vidi kako će se kriza razviti prije nego što pruži potporu nekom od oporbenih vođa.

