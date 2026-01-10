Iran u plamenu, WSJ: SAD razmatra napad

Iranske vlasti u subotu su dale naslutiti da bi mogle pojačati obračun s najvećim antivladinim prosvjedima u nekoliko godina za koje elitna Revolucionarna garda krivi "teroriste" i obećava da će očuvati vladajući poredak

Američki predsjednik Donald Trump, koji je iznova prijetio intervencijom proteklih dana, objavio je na društvenim mrežama u subotu: "Iran želi slobodu, možda kao nikad prije. SAD je spreman pomoći!!!" Jučer je u Bijeloj kući Trump rekao da će Teheran "vrlo snažno" udariti ako vlada "počne ubijati ljude". Dužnosnici Trumpove administracije vodili su preliminarne razgovore o tome kako izvesti napad na Iran, ako bude potrebno da se ispune Trumpove prijetnje. Pregovarali su i o tome koja bi mjesta mogla biti meta, rekli su američki dužnosnici. Jedna od opcija o kojoj se raspravlja je veliki zračni napad na više iranskih vojnih ciljeva, rekao je jedan od dužnosnika. Drugi dužnosnik rekao je da ne postoji konsenzus o tome koji postupak poduzeti te da nikakva vojna oprema ili osoblje nisu premješteni u pripremi za napad, piše Wall Street Journal. Dužnosnici su upozorili da su ovi razgovori dio normalnog planiranja. Nema znakova neposrednog napada na Iran, rekli su.

Revolucionarna garda: Održavanje sigurnosti je 'crvena linija' U obraćanju na državnoj televiziji Revolucionarna garda (IRGC), elitna sila koja je slomila prethodni val nemira, optužila je "teroriste" da su u protekle dvije noći napadali vojsku i policijske baze. Rekla je da je nekoliko građana i pripadnika snaga sigurnosnih ubijeno te da je zapaljeno javno i privatno vlasništvo. Očuvanje dostignuća Islamske revolucije i održavanje sigurnosti "crvena je linija", istaknuo je IRCG.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Redovna vojska također je izdala priopćenje rekavši da će "štititi i čuvati nacionalne interese, stratešku infrastrukturu zemlje i javno vlasništvo." Iranska skupina za zaštitu ljudskih prava, HRANA, rekla je da je barem 50 prosvjednika i 15 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno i uhićeno oko 2300 ljudi. Novi prosvjedi diljem Irana Nakon što je pala noć u subotu, nove snimke objavljene na internetu prikazuju nove prosvjede u brojnim četvrtima glavnog grada Teherana i nekoliko drugih gradova, uključujući Rašt na sjeveru, Tabriz na sjeverozapadu te Širaz i Kerman na jugu.

‌یک‌شاهد عینی نیز از شروع تجمعات در خیابان شریعتی و تجریش خبر… pic.twitter.com/Vx9JtmlYiz — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) January 10, 2026

Državni mediji rekli su da je općinska zgrada zapaljena u Karaju, zapadno od Teherana. Snimke državne televizije prikazale su pogrebe članova snaga sigurnosti koji su poginuli u napadima u gradovima Širazu, Komu i Hamedanu. Na snimkama objavljenima u petak na društvenim mrežama vide se gomile ljudi okupljene u Teheranu i požare na ulicama glavnog grada. U jednom videu može se vidjeti noćni prosvjed u teheranskom okrugu Saadatabad i muškarac koji govori da su prosvjednici preuzeli to područje. "Masa dolazi. Smrt diktatoru, smrt Hameneiju", rekao je, misleći na vrhovnog vođu Alija Hameneija.

