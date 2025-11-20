rat u ukrajini

Procurio ključan plan: Stigla konačna reakcija iz Rusije!

I.J./Hina

20.11.2025 u 12:52

Vladimir Putin na vojnom poligonu tijekom vojnih vježbi 'Zapad 2025'
Vladimir Putin na vojnom poligonu tijekom vojnih vježbi 'Zapad 2025' Izvor: EPA / Autor: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Kremlj je u četvrtak rekao da svaki mirovni plan za rat u Ukrajini mora ukloniti temeljne uzroke sukoba te da iako postoje kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno nema pregovora s Washingtonom o takvom planu.

SAD je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom naznačio da Ukrajina mora prihvatiti američki okvir za okončanje rata s Rusijom, prema kojem bi Kijev predao dio teritorija i naoružanja, rekle su dvije osobe upućene u to pitanje u srijedu.

Portal Axios, koji je prvi objavio vijest o planu od 28 točaka, kazao je da će Ukrajina i Europa dobiti američka sigurnosna jamstva u zamjenu za to da Kijev prepusti Rusiji dijelove istočne Ukrajine kojima Moskva trenutno ne upravlja.

Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Kremlj je rekao da nema ništa za dodati onome što je rečeno na sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa u aljaškom gradu Anchorageu u kolovozu.

"Ne možemo ništa novog dodati onome što je rečeno u Anchorageu", izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da trenutno nema formalnih konzultacija ili pregovora sa SAD-om o mirovnom planu za Ukrajinu.

vezane vijesti

"Konzultacija trenutno nema. Ima kontakata, naravno, ali nema procesa koji bi se mogao nazvati konzultacijama", rekao je.

Na pitanje o tome je li Putin obaviješten o "mirovnom planu od 28 točaka", Peskov je odgovorio: "Nemam ništa za dodati onome što je već rečeno". "Nagodba mora dovesti do uklanjanja temeljnih uzroka sukoba", poručio je Peskov.

Tko zarađuje na ruskom ratu? Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević

Putin rat prikazuje kao prijelomni trenutak u odnosima Moskve sa zapadom, za koji tvrdi da je ponizio Rusiju nakon pada Sovjetskog Saveza 1991. proširenjem NATO-a i zadiranjem u nešto što on smatra ruskom sferom utjecaja, uključujući Ukrajinu i Gruziju.

Putin je zatražio da Ukrajina odustane svojih težnji za članstvom u NATO-u, proglasi sebe neutralnom zemljom i ograniči veličinu svojih oružanih snaga.

Bivši američki predsjednik Joe Biden, čelnici zemalja zapadne Europe i Ukrajina rat smatraju imperijalističkim grabežom teritorija te su se u više navrata obvezali da će poraziti ruske snage.

.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uhićenja u tri grada

uhićenja u tri grada

USKOK i policija u velikoj akciji: Uhićen i iznenada smijenjeni šef Klinike za psihijatriju u Jankomiru
spor oko ratnih brodova

spor oko ratnih brodova

Debeljak teško optužio Anušića: 'Prešutio je 22 milijuna eura nepodmirenih obveza'
sve im priznao?

sve im priznao?

Mladić otkrio policiji detalje požara u Vjesniku: Htjeli su na vrh nebodera, a onda...

najpopularnije

Još vijesti