Procurio ključan plan: Stigla konačna reakcija iz Rusije!

Kremlj je u četvrtak rekao da svaki mirovni plan za rat u Ukrajini mora ukloniti temeljne uzroke sukoba te da iako postoje kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno nema pregovora s Washingtonom o takvom planu.

SAD je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom naznačio da Ukrajina mora prihvatiti američki okvir za okončanje rata s Rusijom, prema kojem bi Kijev predao dio teritorija i naoružanja, rekle su dvije osobe upućene u to pitanje u srijedu. Portal Axios, koji je prvi objavio vijest o planu od 28 točaka, kazao je da će Ukrajina i Europa dobiti američka sigurnosna jamstva u zamjenu za to da Kijev prepusti Rusiji dijelove istočne Ukrajine kojima Moskva trenutno ne upravlja.

Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia







Kremlj je rekao da nema ništa za dodati onome što je rečeno na sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa u aljaškom gradu Anchorageu u kolovozu. "Ne možemo ništa novog dodati onome što je rečeno u Anchorageu", izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da trenutno nema formalnih konzultacija ili pregovora sa SAD-om o mirovnom planu za Ukrajinu.

"Konzultacija trenutno nema. Ima kontakata, naravno, ali nema procesa koji bi se mogao nazvati konzultacijama", rekao je. Na pitanje o tome je li Putin obaviješten o "mirovnom planu od 28 točaka", Peskov je odgovorio: "Nemam ništa za dodati onome što je već rečeno". "Nagodba mora dovesti do uklanjanja temeljnih uzroka sukoba", poručio je Peskov.

