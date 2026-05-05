Oporba tvrdi da je crnogorski premijer gej, a vlada za Dan neovisnosti poklanja - Rickyja Martina

Crna Gora će 21. svibnja napuniti 20. rođendan, a tim je povodom vlada građanima susjedne zemlje odlučila pokloniti koncert višestrukog osvajača Grammyja i jednog od ultrapopularnih izvođača koji su otvoreno iskazali svoju istospolnu orijentaciju, Rickyja Martina. Zanimljiv izbor i tajming, imajući u vidu to da je premijer Milojko Spajić nedavno u parlamentu odgovarao na propitivanje svoje spolne orijentacije iz redova prosrpske oporbe, dok crnogorska vlada i dalje sustavno preskače Montenegro Pride

Koordinacijsko tijelo za organizaciju 20. obljetnice obnove neovisnosti Crne Gore, kako su priopćili na stranici vlade na Facebooku, 's ponosom najavljuje središnji događaj programa proslave jubileja'.

'Trg neovisnosti u Podgorici bit će 21. svibnja pozornica za jedan od najznačajnijih glazbenih događaja u modernoj povijesti regije – koncert svjetske glazbene ikone Rickyja Martina. Ovaj izvanredni umjetnički događaj zamišljen je kao dar države građanima Crne Gore. Dolazak umjetnika čije ime simbolizira vrhunsku produkciju i univerzalni glazbeni jezik potvrđuje namjeru države da veličanstveno proslavi dva desetljeća od obnove neovisnosti', priopćili su iz crnogorske vlade.

Dodaju da Martinova nazočnost 'dodaje dodatnu dimenziju svečanostima, ističući Crnu Goru kao mjesto susreta najfinijih umjetnosti'. Crna Gora, zanimljivo, ne obilježava sam datum na koji je proglasila neovisnost od tadašnje Državne zajednice Srbije i Crne Gore – 3. lipnja – već 21. svibnja, kad su na referendumu s prilično tijesnom većinom od 55,5 posto, uz izlaznost od 86,3 posto, glasači podržali neovisnost. Crnogorska vlada nije se iskazala po pitanju LGBTQ prava, za razliku od Martina Podsjetimo, 56-godišnji portorikanski pjevač je višestruki dobitnik Grammyja te jedan od najprodavanijih izvođača u latinoameričkom svijetu, s preko 70 milijuna prodanih nosača zvuka. Martin je također predani aktivist na području suzbijanja trgovine ljudima i borbe protiv kriminala, a od 2010. godine, kad se javno autao kao gej osoba, također snažno zagovara prava LGBTQ zajednice te je 2019. čak natjerao guvernera Portorika na povlačenje prijedloga zakona o vjerskim slobodama jer je sadržavao odredbe jasno orijentirane na ograničavanje prava LGBTQ osoba.

S druge strane, crnogorska vlada, iako nominalno proeuropski orijentirana, do sada nije bila pretjerano sklona ovoj zajednici. Od 2013. godine, kad je održan prvi Montenegro Pride, na kojemu su zabilježeni deseci ozlijeđenih i privedenih, ostvaren je određeni napredak, ali lani se predstavnici vlade nisu pojavili na ovom događaju koji se tradicionalno odvija u listopadu. Iako je Crna Gora u sklopu europskog paketa zakona 2021. godine legalizirala životno partnerstvo, zemlja se i dalje nalazi na 19. mjestu prema ljestvici Rainbow Map, koju svake dvije godine objavljuje Međunarodna asocijacija LGBTQ organizacija. Posljednje izdanje mape objavljeno je, doduše, 2024. godine, a novo stiže sljedećeg tjedna, pa se ovaj potez može čitati i kao svojevrsna priprema za objavu novih podataka.

Premijer Spajić: 'Ja sam netko tko voli žene, jednu trenutno, nekoliko u prošlosti' Potkraj travnja se u crnogorskom parlamentu čak vodila rasprava o seksualnoj orijentaciji premijera Milojka Spajića. Zastupnik prosrpskog DNP-a Milan Knežević ustvrdio je da je Spajić gej, na što mu je premijer uzvratio: 'Ja sam netko tko voli žene, jednu trenutno, nekoliko žena u prošlosti. Nemam potrebu nikome se dokazivati ​​i mogu prihvatiti optužbe bilo koje vrste, ali oni koji su nesigurni često su najveći protivnici LGBT prava. Ovo je slobodna zemlja, trebali bismo se osjećati slobodno i unutar svoja četiri zida možemo raditi što god želimo, naravno legalno.' Zanimljivo, upravo Spajić, tada kao ministar financija, jedan je od rijetkih vladinih dužnosnika koji je svojedobno – doduše 2021. – svojim dolaskom podržao Montenegro Pride.