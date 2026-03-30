Crnogorska vlada još nije usvojila odluku o isplati odštete hrvatskim zatočenicima u logoru Morinju

Spajić je na 'premijerskom satu' usmeno odgovorio da crnogorska vlada nije donijela takvu odluku , a u pisanom odgovoru pojasnio je da se radi o 'osjetljivom pitanju' o kojem se razgovara na razini dviju vlada i da stoga nije u mogućnosti iznijeti pojedinosti. 'Ali u ovoj fazi dogovor nije usuglašen pa samim tim niti usvojen', napisao je Spajić.

Bio je to Spajićev odgovor na pitanje zastupnika Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića koji je premijera, kritizirajući ga zbog odnosa prema ratnim temama, posebno po pitanju logora Morinj i zatvora u splitskoj Lori, pitao je li istina da je vlada pristala isplatiti 17 milijuna eura odštete zatočenicima u Morinju.

U nekadašnjem logoru Morinju bilo je tijekom Domovinskog rata u neljudskim uvjetima zatočeno tristotinjak ljudi s dubrovačkog područja. O nečovječnom postupanju prema njima svjedočilo je 169 zatočenika. Za taj ratni zločin u sudskom postupku osuđene su četiri osobe na ukupno 12 godina zatvora.

Odšteta logorašima u Morinju jedno je od otvorenih pitanja Zagreba i Podgorice zbog kojih je Hrvatska Crnoj Gori uskratila suglasnost za otvaranje poglavlja 31 u pregovorima s EU. Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u listopadu je izjavio da je baš na pitanju odštete postignut najveći napredak u rješavanju otvorenih pitanja.

Predsjednika DNP-a, bliskog srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, odgovor nije zadovoljio i Spajiću je poručio da zanemaruje stradanja crnogorskih državljana u zatvoru u Lori, koji on naziva 'logorom', a istovremeno podilazi hrvatskim vlastima.

Tako je, među ostalim, rekao i da bi 'radije bio Vučićev prijatelj nego Plenkovićeva pudlica', što je izazvalo osudu zastupnika iz Spajićeve stranke. Premijerski sat u crnogorskom parlamentu obilježile su optužbe, uvrede i brojne opomene koje je izricao predsjedavajući sjednicom.