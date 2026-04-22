napeta situacija

Kontejnerski brod u rukama Irana: Sada se otkrilo da su na njemu i pomorci iz naše regije

M. Šu.

22.04.2026 u 19:22

Na brodu MSC Francesca nalaze se i crnogorski državljani
Na kontejnerskom brodu ‘MSC Francesca’, koji su iranske snage zaplijenile u Hormuškom tjesnacu, nalaze se i pomorci iz Crne Gore, među njima zapovjednik i upravitelj stroja, potvrdilo je crnogorsko Ministarstvo pomorstva

Crnogorski ministar Filip Radulović izjavio je da su četiri crnogorska pomorca na brodu te da su, prema dostupnim informacijama, svi članovi posade sigurni i bez ozljeda, prenose crnogorske Vijesti.

'S broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i sigurni. U tijeku su pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu s posadom. Našim pomorcima i njihovim obiteljima upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i sigurnost naših pomoraca', poručio je Radulović.

Iranska revolucionarna garda objavila je da je zaplijenila brod ‘MSC Francesca’ i još jedan trgovački brod, navodeći da su prekršili pravila plovidbe i ugrozili sigurnost, uz tvrdnju da je jedan od brodova povezan s Izraelom, bez dodatnih pojašnjenja.

Prema izvješćima zapadnih medija, iranske snage navodno su otvorile vatru na brod prije nego što su ga zaustavile u međunarodnim vodama i preusmjerile prema iranskoj obali, no te informacije zasad nisu službeno potvrđene.

