Kontejnerski brod u rukama Irana: Sada se otkrilo da su na njemu i pomorci iz naše regije

Crnogorski ministar Filip Radulović izjavio je da su četiri crnogorska pomorca na brodu te da su, prema dostupnim informacijama, svi članovi posade sigurni i bez ozljeda, prenose crnogorske Vijesti.

'S broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i sigurni. U tijeku su pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu s posadom. Našim pomorcima i njihovim obiteljima upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i sigurnost naših pomoraca', poručio je Radulović.