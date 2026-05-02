Alfa Strategy

Objavljene brojke: Ovako posluje tvrtka Milijana Brkića

Bi. S.

02.05.2026 u 19:36

Milijan Brkić
Milijan Brkić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a je u rujnu 2021. osnovao tvrtku pod nazivom Alfa Strategy

Direktor tvrtke je Božo Krmek, a prema najnovijem financijskom izvješću, piše Martina Pauček Šljivak za 24 sata, društvo je u poslovnoj godini 2025. ostvarilo ukupne prihode od 537.991,19 eura te rashode od 270.545,46 eura. Tvrtka Milijana Brkića u poslovnoj je godini ostvarila neto dobit od 238.526,95 eura.

vezane vijesti

Tvrtka Milijana Brkića, baš kao i tvrtka Kolinde Grabar Kitarović, registrirana je za mnoge djelatnosti, od kupnje i prodaje robe, preko pružanja usluga u trgovini, zastupanja inozemnih tvrtki, usluga informacijskog društva, pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka te pružanje usluga smještaja, turističkih usluga u nautičkom, zdravstvenom i kongresnom turizmu, do organiziranja sportskih natjecanja, vođenja sportskih natjecanja...

Međutim, pretežita je djelatnost savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'različita tumačenja'

'različita tumačenja'

Blokirana EU sredstva? Oglasila se Srbija
Od zapada do istoka

Od zapada do istoka

Gdje se točno nalaze američki vojnici u Europi?
dotaknuo se i izbora

dotaknuo se i izbora

Vučić optimističan: 'Rješenje za NIS ide u dobrom smjeru'

najpopularnije

Još vijesti