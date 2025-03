Slučaj 'odijelo': Hoće li DORH pozvati svog šefa Turudića na klupu za svjedoke?

USKOK je u siječnju prošle godine podigao optužnicu, neposredno prije nego što je ovaj imenovan za glavnog državnog odvjetnika. Kovačević se žalio i tražio izdvajanje dokaza kao nezakonitih, no Visoki kazneni sud odbio je to u siječnju ove godine.

'Formalno, kao svjedoka trebao bi ga predložiti netko od njegovih zamjenika u Državnom odvjetništvu. Koliko je to realno i hoće li se netko usuditi na taj korak, valjda treba pričekati i vidjeti', kaže jedan od sugovornika tportala.

No hoće li se doista dogoditi da se glavni državni odvjetnik pojavi na sudu u ovom predmetu, pa makar kao svjedok? Turudiću ne prijeti kazneni progon, ali reputacijska šteta bila bi nedvojbena jer je rijetko viđena situacija da se glavni državni odvjetnik pojavljuje kao svjedok u korupcijskim slučajevima, pa se u pravosudnim krugovima sa zanimanjem prati daljnji razvoj događaja.

'Rekapitular Dragi osobno - 5.250. Mario K - 3.885, Mili - 6.445, Jozef - 5.500, Turud - 1.800. Ovo su VPC cijene i treba dodati PDV. Javi tvrtkicu, lp. ŽV.'

Svi navodno skriveni pod ovim nadimcima sve su pokušali opovrgnuti: i 'Mario K' alias Kapulica, i 'Mili' alias Milijan Vaso Brkić, i 'Jozef' kao Jozo Brkić, a na koncu i 'Turud', za kojega se, eto, pretpostavlja da je Turudić.

Turudić: Uvijek sam platio

'Kod njih sam 15 godina kupovao košulje, imali su oznaku crne ruže i zadnja među lokacijama na kojima su bili su Kruge, a nakon toga su se preselili u Hebrangovu. Tamo me odveo kolega, čije ime ne želim reći. Na Krugama su cijene bile znatno niže i ja bih otišao tamo i izabrao košulje, a uvijek sam ih platio i uvijek je bilo nekoliko osoba prisutno kad sam ja platio ono što sam kupio na toj lokaciji. Ima sigurno nekoliko godina da tamo nisam ništa kupio, a pogotovo ne odijelo. Kakve humanitarne akcije ili da bi to plaćao Petek, to su bedastoće', citirat ćemo Turudićevu obranu u javnosti.

Slično je iskazivao i pred istražiteljima, otkrivši da je prethodnih deset do petnaest godina u toj trgovini potrošio desetak tisuća eura.

Željko Vidaković ispitan je u istrazi i, po pisanju Jutarnjeg lista, potvrdio je da je Kovačević kupovao odjeću za sebe i sina, ali mu je nekoliko puta rekao da će u trgovinu doći točno određena osoba te da tu osobu počaste i pruže joj usluge u izboru odijela i muške mode, a on će to kasnije platiti. I doista, Kovačević je, opisao je, podmirivao te račune gotovinom. To je bio jedan od modusa.